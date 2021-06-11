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Boeing продал большинство самолетов MAX, ставших невостребованными в пандемию

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Быстрое восстановление спроса на авиаперевозки в США и в других регионах мира позволило американскому авиаконцерну Boeing найти покупателей на самолеты, оставшиеся невостребованными в период пандемии, когда покупатели отказывались от заказов или вообще объявляли о банкротстве, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, в настоящее время число невостребованных самолетов Boeing MAX составляет лишь порядка 10, тогда как в июле прошлого года их было около 100.

Несмотря на то, что рынок международных авиаперевозок еще далек от восстановления, внутренние авиаперевозки в Штатах в последние месяцы на подъеме, отмечают отраслевые эксперты. Загруженность внутренних рейсов составляет порядка 84%, а ежедневный пассажиропоток аэропортов приблизился к 2 млн – максимуму с марта 2020 года, то есть с начала пандемии.

Авиакомпании реагируют на растущий спрос, добавляя новые рейсы и расширяя штаты сотрудников, а также начинают увеличивать парки самолетов.

Среди американских авиакомпаний, купивших остававшиеся невостребованными самолеты Boeing MAX, – United Airlines Holdings Inc. и Alaska Air Group Inc.

Так, United сообщила в марте, что сделанный ею заказ на 25 самолетов Boeing MAX включает в себя как уже готовые лайнеры, так и самолеты, которые будут произведены позднее. Тем временем Alaska Airlines заявила, что приобретет 9 самолетов MAX, произведенных Boeing для других компаний.

Источники WSJ отмечают, что United ведет с Boeing переговоры о покупке еще порядка 150 самолетов.

Акции Boeing теряют в цене 0,7% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 15%.

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