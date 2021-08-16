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Глава "Победы" подтвердил отказ от 20 Boeing 737 MAX

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отказалась от договоров лизинга 20 самолетов Boeing 737 MAX, заявил журналистам гендиректор компании Андрей Калмыков.

"Да, отказались от твердых контрактов на 20 Boeing 737 MAX - без штрафных санкций", - сообщил Калмыков.

"Победа" заказала 20 MAX в конце 2018 года. Пятнадцать из них она собиралась арендовать на 10 лет у ирландского лизингодателя SMBC Aviation Capital (согласно материалам закупки, сделка оценивалась в $1,125 млрд), остальные - на 9 лет у ирландско-американского GECAS ($375 млн). Поставки ожидались с ноября 2019 по октябрь 2021 гг.

После двух авиакатастроф с участием MAX - в Индонезии в 2018 году и в Эфиопии в 2019 году - их полеты были приостановлены по всему миру. Позднее сообщалось, что "Победа" решила нанять юристов для расторжения или реструктуризации сделок по MAX, итоги консультаций компания не разглашала.

Сейчас в парке "Победы" 44 самолета Boeing 737 предыдущего поколения - Next Generation. До 2028 года компания получит еще порядка 50 таких самолетов от материнского "Аэрофлота". В дальнейшем парк "Победы" может быть пополнен самолетами Airbus A320neo. "Такой вариант просчитывается", - говорил ранее Калмыков.

После доработки и ресертификации Boeing 737 MAX ряд стран разрешили вернуть их к коммерческим полетам. В РФ этот самолет пока не сертифицирован: в Росавиации это объясняли ограничениями, связанными с COVID-19. На момент запрета в России летали два самолета MAX, оба в парке S7. Еще несколько авиакомпаний ожидали их поставок, среди них "Победа", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", NordStar.

Андрей Калмыков авиакомпания Победа Boeing

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