Суд подтвердил взыскание с "Роснефти" более 5 млрд руб. экспортной пошлины

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал "Роснефти" в иске о признании незаконным решения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) и доначисления дополнительных таможенных пошлин и пеней в размере почти 5,8 млрд руб., следует из судебной картотеки. Спор возник из-за применения экспортером нормы администрирования НДД, которая на тот момент еще не вступила в силу.

В рамках контрактов с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) от февраля 2009 и июня 2013 гг., а также с CEFC China Energy Company Limited от сентября 2017 года "Роснефть" в январе 2019 года на Московском энергетическом посту ЦЭТ задекларировала около 1,2 млн тонн нефти. Сырье было добыто на Юрубчено-Тохомском, Лодочном, Тагульском, Куюмбинском и Северо-Комсомольском участках недр "Севкомнефтегазом", "Востсибнефтегазом", ООО "Тагульское", "Самотлорнефтегазом" и "Славнефть-Красноярскнефтегазом". При оформлении компанией была заявлена льгота по уплате вывозной таможенной пошлины.

В ходе камеральной таможенной проверки ЦЭТ весной 2020 года было установлено, что льгота, заявленная при таможенном декларировании, применению не подлежит. Согласно письму Минфина от 19 марта 2019 года, компания - плательщик налога на дополнительный доход получает освобождение от уплаты экспортной пошлины только когда право на нефть, добытую на соответствующем участке недр, принадлежит этой компании-недропользователю. Условия распространения льготы были изменены и распространены также и на иные лица только с 1 мая 2019 года.

Так как "Роснефть" не является недропользователем льготных участков нефти, не исчисляло НДД от ее добычи, право собственности на сырье перешло к ней на основании договоров купли-продажи, заключенных "Севкомнефтегазом", "Востсибнефтегазом", ООО "Тагульское", "Самотлорнефтегазом" и "Славнефть-Красноярскнефтегазом", а таможенные декларации были поданы до 1 мая 2019 года, то компанией "неправомерно применена льгота", отмечала ЦЭТ. При помещении нефти под таможенную процедуру экспорта подлежала уплате вывозная таможенная пошлина в размере 5,3 млрд руб., указало ведомство.

Как следует из материалов дела, "Роснефть" исполнила уведомление ЦЭТ, уплатив в полном таможенные пошлины и пени в общем объеме 5,76 млрд руб., однако, не согласившись с решением таможни, обратилась в федеральную таможенную службу с жалобой, на которую получила отказ.