Суд 9 сентября рассмотрит апелляцию "Роснефти" на взыскание 5,8 млрд рублей пошлин

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 9 сентября начнет рассматривать жалобу "Роснефти" на решение Арбитражного суда Москвы о законности вывода Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) и доначисления почти 5,8 млрд рублей дополнительных таможенных пошлин и пеней, следует из судебной картотеки.

Спор возник из-за применения экспортером нормы администрирования НДД, которая на тот момент еще не вступила в силу.

По контрактам с Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC) от февраля 2009 года и июня 2013 года, а также с CEFC China Energy Company Limited от сентября 2017 года "Роснефть" в январе 2019 года на Московском энергетическом посту ЦЭТ задекларировала около 1,2 млн тонн нефти. Сырье было добыто на Юрубчено-Тохомском, Лодочном, Тагульском, Куюмбинском и Северо-Комсомольском участках недр "Севкомнефтегазом", "Востсибнефтегазом", ООО "Тагульское", "Самотлорнефтегазом" и "Славнефть-Красноярскнефтегазом". При оформлении компания заявила льготу по уплате вывозной таможенной пошлины.

В ходе камеральной таможенной проверки ЦЭТ весной 2020 года было установлено, что льгота, заявленная при таможенном декларировании, применению не подлежит. Согласно письму Минфина от 19 марта 2019 года, плательщик налога на дополнительный доход получает освобождение от уплаты экспортной пошлины только когда право на нефть, добытую на соответствующем участке недр, принадлежит этой компании-недропользователю. Условия распространения льготы были изменены и распространены также и на иные лица только с 1 мая 2019 года.

Так как "Роснефть" не является недропользователем льготных участков нефти, не исчисляло НДД от ее добычи, право собственности на сырье перешло к ней на основании договоров купли-продажи, заключенных "Севкомнефтегазом", "Востсибнефтегазом", ООО "Тагульское", "Самотлорнефтегазом" и "Славнефть-Красноярскнефтегазом", а таможенные декларации были поданы до 1 мая 2019 года, то компанией "неправомерно применена льгота", отмечала ЦЭТ. При помещении сырья под таможенную процедуру экспорта подлежала уплате вывозная таможенная пошлина в размере 5,3 млрд рублей, указало ведомство.

Как следует из материалов дела, "Роснефть" исполнила уведомление ЦЭТ, уплатив пошлины и пени в общем объеме 5,76 млрд рублей, однако, не согласившись с решением таможни, обратилась в Федеральную таможенную службу с жалобой, на которую получила отказ.