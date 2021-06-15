Сырьевые трейдеры допустили возврат цен на нефть к $100 за баррель

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие мировые сырьевые трейдеры прогнозируют возвращение цен на нефть к отметке $100 за баррель на фоне замедления инвестиций в новые поставки до достижения пикового спроса перед тем, как на первый план выйдут экологичные альтернативы.

Топ-менеджеры Vitol, Glencore и Trafigura, а также банка Goldman Sachs считают достижение этой отметки реальным с учетом, что цен на нефть на этой неделе уже достигли максимумов более чем за два года.

Нефтяной рынок отстает от других на фоне замедления спроса в период пандемии коронавируса и опасений, что спрос может достичь пика в следующее десятилетие. Однако в последние недели эксперты все больше стали прогнозировать, что цены существенно вырастут в следующие пять лет.

Исполнительный председатель совета директоров Trafigura, одного из крупнейших в мире независимых нефтетрейдеров, Джереми Вир на саммите FT Commodities Global Summit выразил обеспокоенность недостаточными расходами на новое предложение в связи с тем, что мир пока не готов к переходу на чистую энергетику и полную электрификацию. "Я действительно думаю, что у нефти есть шанс достичь этих значений", - отметил он.

"Проблема заключается не в спросе. Ситуация с предложением вызывает беспокойство", - сказал Вир.

Главный нефтяной трейдер Glencore Алекс Санна также высказал предположение, что рост цен на нефть до $100 за баррель становится более вероятным. "Для существенного скачка цен на нефть необходимо одно-два события", - отметил он.

Цены на нефть не поднимались выше $100 за баррель с 2014 года. С начала нынешнего века цены выросли с около $10 за баррель до более $100 за баррель в 2008 году на фоне усиления спроса со стороны Китая. В течение следующих шести лет нефть торговалась в диапазоне около $100 за баррель.

Главный исполнительный директор Vitol, крупнейшего в мире независимого нефтяного трейдера, назвал отметку $100 за баррель "вероятно". Тем временем эксперт Goldman Sachs Джефф Карри спрогнозировал новый "суперцикл" на нефтяном рынке.

По мнению сооснователя трейдера Mercuria, Марко Дананда, спрос на нефть восстановится до уровней, предшествовавших пандемии, и превысит 100 млн баррелей в сутки к концу года. В свою очередь, председатель совета директоров Gunvor Торбъорн Тернквист полагает, что возвращение цен на нефть к отметке $100 является возможным и что рост цен необходим для стимулирования инвестиций в отрасль.