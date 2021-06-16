Нефть подорожала на данных о резком сокращении запасов в США

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Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:57 по Москве в среду составила $74,62 за баррель, что на $0,63 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,13 (1,6%) - до максимальных с апреля 2019 года $73,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $72,69 за баррель, что на $0,57 (0,79%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,24 (1,8%) - до $72,12 за баррель, что является максимальной отметкой с 10 октября 2018 года.

Сокращение запасов нефти в США

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей. Если данные официально подтвердят, это будет максимальное сокращение с января, отмечает Bloomberg.

По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - выросли на 200 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 по московскому времени.

Рост нефтяных цен в этом месяце активизировался на фоне смягчения карантинных мер в ведущих экономиках мира благодаря вакцинации от коронавируса. Крупнейшие сырьевые трейдеры, включая Vitol и Glencore, считают, что цены на нефть могут вернуться к $100 за баррель, пишет Financial Times.

Глава Trafigura Джереми Уэйр выразил обеспокоенность по поводу предложения на рынке нефти. "Проблема не в спросе. Весьма беспокоящей является ситуация с предложением, - сказал он. - Мы наблюдали, как капитальные расходы сократились с $400 млрд в год пять лет назад до всего лишь $100 млрд в год".

Нефть не торговалась выше $100 за баррель с 2014 года, когда скачок добычи сланцевой нефти в США привел к концу "суперцикла" на рынке. В начале текущего века цены подскочили с $10 за баррель до более $100 за баррель в 2008 году благодаря спросу в Китае. Они в среднем составляли $100 за баррель в течение последующих шести лет.