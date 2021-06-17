Тема единой лицензии разъединила УК и страховщиков жизни. Обзор

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банк России задумался об объединении лицензий страховщиков жизни и компаний по управлению инвестиционными фондами для создания продуктов по долевому страхованию жизни (unit-linked). Оценки инициативы регулятора со стороны участников рынка разделились: управляющие компании (УК) сомневаются в ее пользе и опасаются навлечь на себя упреки регулятора, связанные c мисселингом в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ). Страховщики жизни более позитивны, они активно готовятся к введению в РФ unit-linked, что потребует дополнительных полномочий в инвестировании, а единая лицензия позволяет это сделать.

Остроты ситуации добавляет нестандартная позиция регулятора - на этот раз ЦБ РФ не представил развернутых предложений, он ожидает их от самих участников рынка. Как показал опрос "Интерфакса" страховщиков и УК, отсутствие вводных от регулятора нередко ставит в тупик.

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Банк России в начале июня направил в Минфин, а также страховщикам и УК письмо с предложением об объединении лицензий управляющих компаний, работающих с инвестиционными фондами, и страховщиков жизни для развития unit-linked в России (есть в распоряжении "Интерфакса"). Компании при получении лицензий должны соблюдать регуляторные и иные требования, которые соответствуют этим лицензиям. Полисы unit-linked, в отличие от распространенных сегодня полисов ИСЖ, не предполагают фиксированного возврата капитала (первоначального взноса инвестиций), допускаются вложения в инструменты с повышенным риском для получения повышенной доходности. Такой полис по страхованию жизни, по мнению регулятора, будет включать в себя как страховую, так и инвестиционную составляющую и может появиться к концу 2022 года.

Среди возможных вариантов на столе у ЦБ и другой, менее перспективный. Так, альтернативным подходом может быть установление отдельного регулирования для unit-linked в страховом законодательстве. Но в этом случае ЦБ видит как высокие риски арбитража, так и сложность поддерживать два законодательства, регулирующих одинаковые по своей экономической сути отношения.

Вводных от регулятора для проработки вопроса практически не было представлено, что оставляет профобъединениям - Всероссийскому союзу страховщиков (ВСС) и НАУФОР - максимальную свободу в трактовке темы. Еще одной неясностью в этом вопросе стало и то, что, по мнению ЦБ, страховщики жизни и УК в рамках обсуждающийся концепции по объединению лицензий смогут создавать любые инвестиционные (в том числе ПИФ) и страховые продукты, а не только осуществлять долевое страхование жизни. Подобную идею по объединению лицензий УК, страховщиков и НПФ Банк России описывал в своем консультативном докладе о реформе лицензирования финансовых организаций, однако не говорил о столь скором старте этой реформы.

В рамках этой реформы ЦБ говорил об объединении лицензий не только УК и страховщиков, но и НПФ. По словам заместителя генерального директора ИК "Регион" и куратора пенсионного дивизиона группы Галины Морозовой, инвестиционные продукты УК, НПФ и страховщиков по сути связаны с накоплением. "Новый продукт на базе нескольких лицензий - это импульс для развития рынка и внутреннего инвестора. Однако важно сохранить баланс в предложении продуктовой линейки пока еще разных НФО, поэтому, если, например, УК и страховщикам предоставляется возможность запустить новый продукт, так же важно предоставить новые возможности НПФ и другим участникам", - сказала она "Интерфаксу". В ЦБ не стали комментировать, подпадет ли рынок НПФ под этот этап объединения лицензий.

"Пока базовая модель предполагает, что в полной мере страховая организация, получившая лицензию на управление, на доверительное управление, на управление фондами, она в полной мере будет соблюдать все те регулярные требования, которые сегодня существуют для управляющих. В этом и заключается смысл, чтобы не было регуляторного арбитража. В свою очередь предполагается, что и управляющая компания при наличии желания и возможности также сможет обратиться за получением лицензии страховой организации", - пояснял "Интерфаксу" директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Кирилл Пронин.

По большому счету страховщики и сейчас могут создавать в своей группе управляющую компанию, которая возьмет на себя функции по управлению активами в рамках долевого страхования жизни. Однако такая УК должна выполнять требования ЦБ к капиталу, операционным процессам и так далее, и это несет дополнительные затраты для страховой компании. По словам Пронина, ЦБ не видит рисков в такой схеме, однако в случае с объединением лицензий компания сможет сократить издержки и представить клиенту хороший продукт.

В запросе финансовым СРО регулятор не указал срок подготовки ответов для ВСС и НАУФОР, анализ только начался. Объединения планируют выйти к регулятору со своими предложениями, скорее всего, уже в ближайшие недели. Но уже ясно, что неравнодушных в этом вопросе не будет: участники рынка разделились на "за" и "против", причем раскол произошел не между страховщиками и УК, а внутри этих групп.

УК боятся за репутацию

Тема объединения видов деятельности УК и СК как минимум требует серьезного обсуждения и всестороннего анализа. Главный аспект - соблюсти стандарты качества предоставления инвестиционных или страховых услуг частным клиентам, считает генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева. "На наш взгляд, выравнивание требований к разным видам деятельности в рамках одного юрлица может приводить к диспропорциям в части качества по отдельным видам. Как результат можно получить существенный рост регуляторной нагрузки на вновь формируемые конгломераты. И дискредитировать направления инвестиций перед клиентами. На наш взгляд, двигаться в сторону кросс-секторальности нужно, но осторожно и поступательно", - сказала она "Интерфаксу". Кривошеева отметила, что в рамках развития unit-linked можно пойти по модели с "открытой архитектурой", когда фабрики специализируются на продуктах своей профессиональной сферы, а продажи могут осуществляться в любом из каналов. "При этом можно только приветствовать и создание так называемых бандлов (продуктов, совмещающих экспертизу двух фабрик), когда, например, к инвестиционной части, которой управляет УК, добавляется страховая часть, контролем рисков по которой занимается уже СК", - предложила она.

Президент НАУФОР Алексей Тимофеев считает, что в вопросе объединения лицензий со страховщиками жизни и создания unit-linked ситуация с потерей доверия к рынку коллективных инвестиций стоит наиболее остро. "Мы говорим сейчас о совмещении деятельности с той индустрией, которая до сих пор предлагает структурные продукты, несмотря на прямые на этот счет возражения со стороны Банка России. И мне понятно, почему, например, страховщикам это нужно: им нужно реинкарнировать ИСЖ, и они продолжают делать то, что делали до сих пор. Вот что я в этой инициативе, честно говоря, вижу, вижу повторение ситуации, которая теперь будет ассоциироваться с паевыми инвестиционными фондами. Ни одна управляющая компания, я уверен, не возьмется заниматься страхованием жизни, а вот страховщиков, которые придут за получением лицензии управляющей компании паевых инвестиционных фондов, будет немало. И поэтому я немножко беспокоюсь о том, что более дисциплинированная, выстроенная, высококонкурентная и добросовестная индустрия окажется под влиянием индустрии (с такой историей - ИФ)", - заявил он в рамках конференции НАУФОР.

Глава "РСХБ Управление активами" Роман Серов поддерживает коллег в том, что страховщикам, УК и регулятору предстоят глобальные дискуссии в части обсуждения ответственности и рисков "оправдания ожиданий" для нового продукта. По его мнению, важно, чтобы Банк России запускал unit-linked без повторения тех отрицательных моментов, с которыми столкнулись клиенты ИСЖ. При этом он считает, что долевое страхование жизни - перспективный продукт, и здесь индустрия коллективных инвестиций имеет большую экспертизу. Влияние объединения лицензий в части конкуренции или консолидации отраслей оценить сложно, говорит он, но напоминает, что сейчас все крупные страховые компании - члены банковских финансовых групп, которые имеют свои УК.

Управляющий директор УК "Открытие" Василий Иванов, как представитель группы, которая имеет как страховщика, так и инвестиционный бизнес, считает, что объединение лицензий не приведет к существенному переделу рынка доверительного управления с учетом того, что ряд лидеров рынка доверительного управления и страхования жизни входят в одни и те же финансовые группы. "В то же время возможность объединения лицензий будет способствовать консолидации дочерних обществ (управляющая компания и страховая компания) и, соответственно, повышению капитализации, операционной эффективности и надежности управляющих компаний", - отмечает он.

Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова также позитивно оценивает идею регулятора дать возможность работать с новым инвестиционным продуктом и страховым, и управляющим компаниям. "Чем больше участников будет на новом рынке, тем выше будет конкуренция, и тем в конечном счете лучше для клиента", - сказала она "Интерфаксу".

Генеральный директор "Газпромбанк - Управление активами" Алексей Антонюк считает, что в этом деле необходимо правильно выстроить процессы, чтобы при возможном объединении лицензий не было "пострадавшей" стороны. "Мне кажется, с учетом, безусловно, высокой и профессиональной экспертизы, которая есть в индустрии управляющих компаний, с учетом трек рекорда по инвестиционным продуктам, с учетом тех технологий и процессов, которые у нас существуют, я считаю, что нам точно не нужно бояться этих возможностей, а, скорее, мы, как отрасль, можем стать и бенефициарами этих решений, и предложить достаточно хорошие и качественные продукты, которые мы сможем делать в этом направлении. Но, безусловно, вопрос имеет свои риски и, конечно, требует детальной проработки", - сказал он в ходе конференции НАУФОР.

Страховщики ждут unit-linked

Единства нет и среди страховщиков при оценке предложения ЦБ по объединению лицензий, но сомнения как раз связаны с неясностью в деталях, показал опрос "Интерфакса". Глава комитета ВСС по страхованию жизни, генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич заявил "Интерфаксу" что "тема объединения лицензий до этого никогда ЦБ не обсуждалась. Теперь предложение анализируется сообществом, работа только начата, до ее завершения невозможно говорить о том, как в принципе страховщики жизни относятся к этой инициативе". Аналогичной позиции придерживается и заместитель генерального директора "Ингосстраха" Илья Соломатин. "Пока мы не увидим полного дизайна предложения, сказать интересно нам это или нет, невозможно", - сказал он агентству.

Генеральный директор компании "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов считает, что вопрос о создании новых продуктов, требующих объединенной лицензии, "безусловно, интересен". Он допустил, что речь "может идти о создании специализированного паевого фонда для работы по unit-linked, о коллаборации управляющих компаний и страховщиков в этой сфере". "Каким путем пойдут страховщики, будет зависеть от того, как выстроится законодательство, - сказал Скворцов. - С учетом этого для разнопрофильных участников группы будет решаться вопрос, на какой площадке реализовывать предложение, требующее компетенций и в страховании, и в управлении инвестициями".

По мнению Скворцова, перспективы unit-linked крайне интересны именно страховщикам жизни. "Через несколько лет с момента принятия закона о unit-linked в РФ объем поступлений по таким договорам может составлять 10-20% всех страховых сборов страховщиков жизни, и это немало", - считает он (прогноз в диапазоне от 43 млрд рублей до 86 млрд рублей в год в параметрах статистики сборов страховщиков жизни за 2020 год - ИФ).

Предложение об объединении лицензий вызвало интерес и в страховой группе "РЕСО-Гарантия". Однако вопрос о расширении возможностей, которые дает новая лицензия, необходимо анализировать в комплексе с тем, "какие требования на страховщика жизни они дополнительно налагают", - сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора компании Игорь Иванов.

ВСС, формируя первоначальные подходы и первые вопросы при анализе предложения ЦБ, "обозначил для себя несколько аспектов для анализа", сказал в беседе агентству вице-президент союза Виктор Дубровин. "Само объединение лицензий УК профучастников и страховщиков жизни в первую очередь важно с точки зрения решения другой конкретной задачи - создания в стране условий для работы с unit-linked. Таким образом, первое, что нам надо понять, решение вопроса объединения лицензий - достаточное условие для внедрения в практику unit-linked, какие остаются нерешенные вопросы за пределами темы?" - сказал Дубровин "Интерфаксу".

Кроме того, полагает он, важно оценить соотношение "текущих требований к регулированию УК и страховщиков, понять, что произойдет при их соединении. Полномочия по надзору за УК и страховщиками распределены внутри ЦБ по разным подразделениям, возникает вопрос о том, как будет строиться надзорная практика в отношении игроков с объединенными лицензиями".

Со своей стороны, генеральный директор компании "Росгосстрах жизнь" Алексей Руденко подтвердил "Интерфаксу" актуальность объединения лицензий для разработки unit-linked - розничного вида бизнеса, с которым страховщики жизни, Минфин и ЦБ связывают будущее рынка страхования жизни в РФ в ближайшие годы. "Но unit-linked в стране не появится просто, оттого, что появятся объединенные лицензии, - подчеркнул он. - Еще остаются вопросы установления требований ЦБ к порядку инвестирования в рамках unit-linked, формированию страховых резервов по этой линии бизнеса, потребуется уточнять требования к финансовой устойчивости и платежеспособности игроков в сегменте unit-linked, потребуется определить режим налогообложения, решать целый ряд иных связанных задач".

"Мне кажется, если все изменения приведут к тому, что игроки из разных сегментов смогут поставить на свои полки дополнительные продукты - эффект невелик, а конфликт интересов между секторами это может спровоцировать, - допустил Руденко. - Есть плюсы и в нынешнем положении УК профучастников - они равноудалены от всех тематических игроков, система выглядит уравновешенной в этом смысле".

По мнению Руденко, в сегменте страхования рисков юридических лиц, страховщики жизни и сегодня "фактически занимаются управлением инвестициями в рамках своих страховых портфелей и портфелей своих клиентов. Допустим, с учетом объединенной лицензии страховщик жизни сможет еще и управлять портфелем страховщика "не жизни", создается своего рода казначейство. Однако такая перспектива не слишком актуальна, поскольку крупные игроки на финансовом рынке чаще всего уже объединены в группы или холдинги, куда входят банки и УК профучастников, часто НПФы, задача и без того решается".

Вместе с тем, предложение объединенной лицензии может спровоцировать серьезные изменения в самих финансовых холдингах, где инвестиционный и страховой бизнесы чаще всего разведены в отдельные бизнес-блоки. Руденко допускает, что в любом крупном холдинге встанет вопрос о целесообразности сохранения двух компаний при появлении единой лицензии, начнется "перетягивание каната" внутри групп, встанет вопрос объединения структур.

Генеральный директор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов считает, что инициатива по объединению лицензий - шаг в правильном направлении, потому что во всем мире страховые компании, пенсионные фонды и управляющие компании выполняют функцию проводника "длинных денег" в экономику. "Мы не боимся конкуренции с управляющими компаниями и пенсионными фондами. Уверен, что у всех есть свое место на рынке и заинтересованность в их продуктах клиентов. Очевидно, это поможет рынку стать более эффективным, и выиграет в конце концов клиент", - говорит он. По его мнению, преимущества получат в основном УК, "страховщики жизни в свою очередь получат большую свободу в предложении клиенту, но существенного роста на этом фоне мы не ожидаем".