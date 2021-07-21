СК "Сбербанк страхование" запустила операции по ДМС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Дочерняя компания Сбербанка - "Сбербанк страхование" объявила о выходе на рынок добровольного медицинского страхования.

Теперь у нее можно купить полис ДМС через мобильное приложение Сбербанка или на сайте самой СК, предварительное медицинское анкетирование при оформлении договора не требуется.

Таким образом, компания "Сбербанк страхование" решилась на выход в самый спорный для нее сегмент. Страховщик готовится к развитию проектов в наиболее массовых видах страхования, включая ДМС, ОСАГО (лицензия ЦБ получена летом этого года) и автокаско.

Реализация проекта ДМС "Сбербанк страхования" имеет несколько особенностей. Страховщик сразу заявил о готовности продавать полисы ДМС частным розничным клиентам, в то время как большинство страховых компаний избегают этого, заключая договоры ДМС с юридическими лицами в пользу их сотрудников. (Традиционно считается, что розничный сегмент ДМС концентрирует риски мошенничества, в данном случае используются возможности предварительной банковской проверки клиентов - ИФ).

Еще одной отличительной особенностью проекта стало привлечение в качестве партнера компании "Ингосстрах". Компания имеет многолетний опыт работы в ДМС, сеть собственных клиник, в страховую группу входит компания, работающая в сегменте обязательного медицинского страхования.

Как объяснили "Интерфаксу" в "Сбербанк страховании", полисы ДМС будут эмитироваться компанией Сбербанка, партнеры "сотрудничают по продукту "Ваш ДМС" на условиях сострахования и несут ответственность перед клиентом на паритетных началах, убытки по полисам компенсируются ими в соотношении 50/50. Это позволяет предложить нашим клиентам привлекательный по соотношению цены и качества продукт".

Замгендиректора по ДМС СПАО "Ингосстрах" Дмитрий Попов добавил, что "Ингосстрах" в рамках проекта готов делиться опытом медицинской экспертизы.

В программе "Сбербанк страхования" задействованы более 5 тысяч частных и государственных лечебных учреждений в 83 регионах. Застраховать можно как детей (с момента рождения), так и взрослых (до 69 лет). Стоимость полиса зависит от региона и выбранного пакета услуг.

Третья особенность программы - частичное участие покупателя полиса в оплате медицинских расходов - "программа "Ваш ДМС" предусматривает сооплату клиентом 20% стоимости поликлинических и стоматологических услуг после получения медпомощи, что обеспечивает оптимальное соотношение объема медицинских услуг и стоимости программы". "Сооплата осуществляется с банковской карты клиента, указанной им при регистрации в личном кабинете. На стационарное лечение и услуги скорой помощи сооплата не распространяется: эти виды медицинской помощи полностью оплачивают страховые компании",- говорится в сообщении "дочки" Сбербанка.

У клиента есть возможность выбора пакета услуг из предложенного набора. В базовый пакет входит перечень услуг амбулаторно-поликлинической помощи: врачебные консультации терапевта и узких специалистов, инструментальные и лабораторные исследования, в том числе ПЦР-диагностика, физиотерапия и массаж, а также помощь на дому. Стандартный пакет дополнен возможностями вызова скорой помощи и стационарного лечения. В расширенный пакет дополнительно включена стоматология. Страховая сумма, на которую клиенту может быть оказана медпомощь, составляет от 2 до 6 млн рублей в зависимости от выбранного пакета.

В пресс-службе "Сбербанк страхования" "Интерфаксу" пояснили, что "минимальная стоимость полиса по программе "Ваш ДМС" для физлиц составит 6880 рублей для взрослого человека и будет варьироваться в зависимости от региона обслуживания, возраста застрахованного и выбранного для него варианта наполнения программы". При этом "застрахованный получает программу, аналогичную по объему покрытия программам для страхователей - юридических лиц, покрывающую все основные классические виды медицинской помощи".

"Сбербанк страхование" последовательно выходит в сегменты рынка, на которых ранее не присутствовало, - заявила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова, комментируя премьеру выхода в ДМС. - Компания уже предложила клиентам-физлицам страхование автокаско и до конца года запустит собственное ОСАГО. Сегодня мы объявляем о выходе в добровольное медицинское страхование - второй по объёму сегмент рынка рискового некредитного страхования. Основные преимущества программы "Ваш ДМС" для клиентов - высокая доступность по стоимости, географии, объёму покрываемых услуг и возрасту застрахованных, а также быстрое онлайн-оформление полиса без предварительного медицинского анкетирования. В ближайшие месяцы в дополнение к онлайн-каналу мы начнём оформлять полисы ДМС и в отделениях Сбербанка".

Ранее, в одном из публичных выступлений в конце прошлого года Алымова прогнозировала, что автострахование, добровольное медицинское страхование (ДМС), а также страхование корпоративных рисков станут основными драйверами роста сборов премий для имущественного страховщика Сбербанка - СК "Сбербанк страхование" - к концу 2021 года и в 2022 году.

Доля розничных сборов в ДМС - 6%

По данным ЦБ, по итогам первого квартала 2021 года на долю премий по договорам страхования с физическими лицами в общем объеме сборов по ДМС пришлось 6% общих премий ДМС за период (или 5,2 млрд рублей). При этом на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 94,0% (или 81,7 млрд рублей) в первом квартале года. По итогам всего 2020 года доля премий по договорам ДМС, заключенными с физическими лицами, составила 12,3% (или 21,8 млрд рублей). На долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 87,7% (или 155,2 млрд рублей) в прошлом году.

Доля договоров страхования с физическими лицами в общероссийском портфеле договоров ДМС по итогам первого квартала 2021 года составила 73,9% (или 1,6 млн договоров), на долю договоров страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 26,1% (или 566,9 тыс. договоров). По итогам 2020 года на долю договоров ДМС с физическими лицами пришлось 76,5% (или 8,2 млн договоров), на долю договоров ДМС с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 23,5% (или 2,5 млн договоров).

Следует учитывать, что по одному корпоративному договору ДМС могут быть застрахованы десятки, сотни и тысячи сотрудников компаний и предприятий. В то же время среднее количество застрахованных по полисам ДМС за счет средств физлиц по полисам составляет 1,4 человека на договор. Кроме того, статистика ЦБ объединяет данные по договорам классического ДМС на годовой основе и краткосрочным договорам, в том числе по договорам выезжающих за рубеж, поскольку они также предполагают услуги организации и оплаты медпомощи страховщиком.

Статистика ЦБ в разрезе застрахованных лиц по ДМС в первом квартале текущего года показывает, что на долю физлиц в первом квартале этого года пришлось 28,6% общего числа застрахованных по ДМС (или 2,3 млн застрахованных лиц), а на долю индивидуальных предпринимателей и юрлиц - 71,4% (или 5,8 млн застрахованных лиц).

Согласно данным ЦБ за 2020 год, доля застрахованных по добровольному медицинскому страхованию физлиц составила 40,0% от общего числа (или 11,6 млн застрахованных лиц); на долю застрахованных лиц по полисам индивидуальных предпринимателей и юрлиц - 60,0% (или 17,4 млн застрахованных лиц).