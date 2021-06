Иван Саввиди получил контроль над оператором греческого порта Салоники

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Компания Thessaloniki Port Authority SA (ThPA), управляющая портом Салоники, перешла под контроль владельца группы "Агроком", бизнесмена Ивана Саввиди, говорится в сообщении ThPA.

В результате завершения сделки изменилась структура владельцев контрольного пакета акций компании South Europe Gateway Thessaloniki Ltd. (SEGT), владеющей 67% акций ThPA. Компания Belterra (Кипр, представляет интересы семьи Саввиди) приобрела 70% акционерного капитала компании Melbery Investments Ltd (Кипр, владеет 66,67% SEGT). В сочетании с уже имеющимися 30%, Belterra стала единственным владельцем Melbery Investments Ltd.

Данная сделка была одобрена греческой комиссией по конкуренции 22 марта 2021 года.

Как сообщалось, соглашение о сделке было подписано 1 февраля. Владельцем остальных 33,33% акций SEGT остался Terminal Link Grece SAS (на 100% принадлежит Terminal Link SAS).

Помимо SEGT, крупным акционером Thessaloniki Port Authority является греческий государственный Фонд развития активов - 7,27% акций, еще 25,73% акций обращаются на Афинской фондовой бирже, следует из отчета ThPA за 2020 год.

Thessaloniki Port Authority SA в 2001 году получила в концессию на 40 лет объекты порта Салоники. Согласно контракту, подписанному в 2018 году ThPA и греческим государством, компания обязана инвестировать в инфраструктурные проекты и погрузочно-разгрузочное оборудование 180 млн евро к 2025 году.

Как сообщается в годовом отчете ThPA, по итогам 2020 года порт Салоники обслужил в общей сложности 8,1 млн тонн грузов (снижение на 1,9% к 2019 году), 460,78 тыс. TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте, рост на 2,7%). Валовая прибыль по итогам прошлого года выросла на 5,3% - 33,906 тыс. евро, прибыль до налогообложения - на 6,6%, до 24,588 тыс. евро, а чистая прибыль составила 20,084 тыс. евро, что на 22% больше, чем в 2019 году.

В отчете отмечается, что в ноябре 2020 года была основана дочерняя компания ThPA Sofia EAD в Софии (Болгария), уставный капитал которой составляет 26 тыс. евро, с целью расширения взаимодействия с портом Салоники. Интермодальный терминал в Софии может стать важным транспортным узлом, который будет связан ж/д сообщением с рядом сухих портов в Юго-Восточной, Восточной и Центральной Европе.

Саввиди, грек по национальности, владеет и другими активами в Греции. В частности, в апреле прошлого года компания Belterra Investments Ltd. купила в Греции гостиничный комплекс Porto Carras за 205 млн евро.