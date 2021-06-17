В "Ренессанс страховании" задумались об IPO в Москве

Фото: Павел Головкин/AP/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Ренессанс Страхование", в состав акционеров которого недавно вошли Роман Абрамович и его партнеры, может провести IPO в Москве.

"АО "Группа Ренессанс Страхование" совместно со своими акционерами оценивает различные стратегические возможности, которые могут включать первичное публичное размещение акций на "Московской бирже", - говорится в сообщении страховщика, подконтрольного группе "Спутник" Бориса Йордана.

Окончательное решение о проведении IPO или отказе от него на данный момент не принято, сказано в сообщении.

Новость дополняется