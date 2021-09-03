Источники ждут в сентябре объявления "Ренессанс страхования" о выходе на IPO

Российский страховой сектор практически не представлен на фондовом рынке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - СК "Группа Ренессанс страхование" находится в активной фазе подготовки к IPO и до конца сентября может объявить о намерении получить листинг на "Московской бирже" (так называемый intention to float, публикация такого заявления фактически запускает сделку), сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, обсуждаемая структура сделки предполагает, что сама компания в ходе IPO сможет привлечь приблизительно $250 млн за счет размещения новых акций, а акционеры страховщика продадут существующие бумаги на сумму до $150 млн.

Компания намерена направить вырученные средства на финансирование развития, включая возможные сделки M&A, планов использовать деньги от IPO на погашение долговых обязательств нет, сказал один из источников.

Организаторами размещения назначены Credit Suisse, JP Morgan, "ВТБ Капитал" и BCS.

"Ренессанс страхование" в июне сообщала, что рассматривает возможность проведения IPO в Москве, однако никаких конкретных сроков и деталей не приводила.

"Как и любая успешная компания, мы рассматриваем все стратегические варианты развития, включая возможность проведения IPO, однако на данном этапе комментировать какие-либо конкретные планы на рынках капитала преждевременно", - заявили "Интерфаксу" 3 сентября в пресс-службе компании.

АО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. Основные виды деятельности - страхование каско, ОСАГО, ДМС, страхование путешественников и имущества юрлиц. По данным Банка России за 2020 год, страховщик занимает 11-е место среди российских страховых компаний с объемом премий 35,9 млрд рублей. Чистая прибыль АО "Группа Ренессанс страхование" в 2020 году выросла на 3% по сравнению с 2019 годом и составила почти 2,4 млрд рублей. В состав группы также входит УК "Спутник - Управление капиталом".

В конце мая в состав акционеров группы вошли структуры Романа Абрамовича и его партнеров. На данный момент эффективная доля Millhouse в "Ренессанс страховании" - порядка 14,3%, столько же у Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Контроль (около 52,8%) в компании остается у группы "Спутник" Бориса Йордана и его партнеров, Baring Vostok контролирует 18,6%. Компания планирует запустить опционную программу для менеджмента параллельно с выходом на биржу.

Российский страховой сектор практически не представлен на фондовом рынке (не считая крупных финансовых холдингов, в составе которых есть второстепенный по размерам страховой бизнес). Ближе всего к IPO подходила "РЕСО-Гарантия", весной 2018 года компания планировала разместить акции на "Московской бирже", но из-за ухудшившейся конъюнктуры на фоне возросших геополитических рисков сделка не состоялась.