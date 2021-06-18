Нефть Brent подешевела до $72,51 за баррель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в пятницу продолжают опускаться, продемонстрировав еще накануне значительное снижение.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени в пятницу составляет $72,51 за баррель, что на $0,57 (0,78%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты упали в цене на $1,31 (1,8%) - до $73,08 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,53 за баррель, что на $0,51 (0,72%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,11 (1,5%) - до $71,04 за баррель.

Ранее на этой неделе Brent достигла максимального уровня с апреля 2019 года, в то время как WTI повышалась до максимума с октября 2018 года. С начала недели WTI потеряла в цене 0,7%, Brent - 0,4%, отмечает Bloomberg.

Давление на нефть в четверг оказало укрепление доллара США на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако на рынке сохраняется оптимизм, о чем говорит бэквордация, при которой ближайшие фьючерсы торгуются дороже последующих.

"Основополагающая бычья картина на нефтяном рынке сохраняется", - сказал аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе, которые могут привести к снятию американских санкций и наращиваю поставок иранской нефти. Тегеран очень близок к достижению соглашения с США и другими странами по возрождению ядерной сделки, сообщило Bloomberg со ссылкой на главного иранского переговорщика, замглавы МИД Аббаса Арагчи. В пятницу в ИРИ проходят президентские выборы.