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Нефть Brent подешевела до $74,17 за баррель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг на фоне укрепления доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В то же время падение котировок ограничивают данные о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 по Москве в четверг составляет $74,17 за баррель, что на $0,22 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,4 (0,5%) – до $74,39 за баррель, достигнув максимума закрытия с апреля 2019 года, по данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,95 за баррель, что на $0,2 (0,28%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов увеличилась на $0,03 (0,04%) – до $72,15 за баррель, что является максимальной отметкой с 10 октября 2018 года.

Аналитики связывают динамику цен с укреплением доллара, которое, как говорит рыночный стратег IG Джун Ронг Ип, спровоцировали "ястребиные" сигналы с последнего заседания ФРС, завершившегося 16 июня.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов в четверг 0,27%.

Между тем поддержку рынку оказывают опубликованные в среду данные министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,36 млн баррелей, до 466,67 млн баррелей. Снижение запасов сырья зафиксировано четвертую неделю подряд. Резервы бензина выросли на 1,95 млн баррелей и составили 242,98 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 1,02 млн баррелей, до 136,19 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 4,2 млн баррелей, отсутствие изменений резервов бензина и рост запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Очередное резкое сокращение запасов нефти в США свидетельствует о том, что "спрос значительно опережает предложение", отмечает главный рыночный стратег Blue Line Futures Филип Стрейбл, слова которого приводит MarketWatch.

нефть Brent

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