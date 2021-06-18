Операторы связи получили отсрочку на год по требованиям о хранении трафика

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Операторы связи и интернет-провайдеры получили годичную отсрочку в выполнении требований о ежегодном увеличении ёмкости хранения трафика. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Норма о хранении операторами связи и интернет-провайдерами пользовательского трафика, включая пересылаемые текстовые сообщения, изображения, видео и аудио, вступила в силу в 2018 году. Предполагалось, что в течение следующих пяти лет компании будут увеличивать долю хранения информации на 15% ежегодно.

"Постановление, которое подписал Михаил Мишустин, вносит изменения в действующие правила. Оно приостанавливает на один год требование ежегодно увеличивать ёмкость хранения трафика", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что отсрочка позволит снизить нагрузку на участников рынка, а высвободившиеся средства они смогут направить на модернизацию и расширение ёмкости сетей связи.

Уточняется, что отсрочка начинает действовать с момента вступления постановления в силу.

Норма о ежегодном увеличении емкости хранилищ считается одной из самых затратных для операторов. В целом операторы оценивали инвестиции на так называемый "пакет Яровой" следующим образом: ПАО "Вымпелком" - 45 млрд руб. на 5 лет, ПАО "МТС" - примерно 50 млрд руб., ПАО "Мегафон" - 35-40 млрд руб.