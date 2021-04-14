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Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования

Операторы связи попросили Минцифры отменить невыполнимые требования
Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Уральская ассоциация операторов связи сообщила, что попросила министра цифрового развития Максута Шадаева пересмотреть требования по сохранению трафика пользователей.

В ассоциации опасаются, что изменения в законодательстве приведут к череде банкротств мелких и средних операторов связи, и полагают, что "пакет Яровой" "в его нынешнем виде требует проработки".

По словам операторов, постановления правительства невыполнимы на практике, так как 96% трафика передается в зашифрованном виде, а сайты используют протоколы со сквозным шифрованием. Они убеждены, что новые требования лишат пользователей безопасного доступа к банковским услугам и платежным системам.

"Главными выгодоприобретателями останутся поставщики оборудования по хранению трафика, которое так и простоит, оказавшись ненужным "железом". Более того, компоненты для производства оборудования закупаются в Китайской народной республике, то есть, в конечном счете, на национальной безопасности РФ заработает соседнее государство", - считают в ассоциации.

7 апреля правительственная комиссия одобрила законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей в рамках "устойчивого интернета" соблюдать требования по хранению данных. Ранее требования о хранении информации операторами связи и организаторами хранения информации были введены так называемым "пакетом Яровой".

"Закон Яровой" (назван именем одного из его авторов - депутата Госдумы Ирины Яровой) действует с 1 июля 2018 года. Он обязывает операторов связи хранить переговоры, сообщения и трафик абонентов за период, не превышающий полугода, а также в течение трех лет - метаданные о приеме, передаче, доставке и обработке sms и звонков.

Пакет Яровой Урал Минцифры Максут Шадаев Уральская ассоциация операторов связи Китай

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