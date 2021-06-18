"Интеррос" не участвовал в buyback "Норникеля"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос", основной акционер "Норникеля", не подавала заявки на участие в обратном выкупе своих акций "Норникеля", заявил "Интеррос" в пятницу.

По итогам buyback доля "Интерроса" в "Норникеле" увеличится, что соответствует долгосрочной стратегии компании, отметил "Интеррос".

"Мы видим недооцененность и большой потенциал "Норникеля", поэтому как ответственный управляющий акционер будем продолжать вкладывать в компанию, а не избавляться от акций". - отметил генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин.

Ранее один из крупнейших акционеров "Норникеля" "Русал" (MOEX: RUAL) сообщил о том, что предъявил к выкупу весь свой пакет (всего "Русал" через "дочернюю" компанию "Активиум" контролирует 27,8% акций "Норникеля"). "Русал" стремится монетизировать долю в "Норникеле", направив средства на свою инвестпрограмму, и рассчитывает после погашения приобретенных казначеек иметь долю не ниже 25% плюс 1 акция.

По оценке "Атона", в программе выкупа, кроме "Русала", примет участие Crispian Романа Абрамовича и его партнеров, а также 50% от объема free float, что предполагает выкуп 7% акций у участников программы. В этом случае "Русал" может получить $1,1 млрд от продажи части своих акций.

Выкупленные "Норникелем" акции будут погашены в соответствии с процедурой, предусмотренной российским законодательством.

Объем buyback до $2 млрд был согласован основными акционерами "Норникеля" при обсуждении дивидендов за 2020 г. Тогда дивиденды оказались на 40% ниже основанных на дивидендной политике ожиданий. Причина - близость инвестиционного цикла компании, предусматривающего почти двукратный рост capex с 2021 г. Недостающее "Норникель" решил компенсировать акционерам через buyback.

Итоги buyback может утвердить совет директоров "Норникеля" 22 июня.

Всего "Норникель" выкупит до 5 млн 382 тыс. 865 акций (3,4% капитала) по цене 27 780 рублей. Это более чем на 11% выше цены закрытия акций "Норникеля" в четверг (около 24 930 рублей).

Если акционеры предъявят к выкупу большее количество акций, чем готова выкупить ГМК, бумаги будут приобретаться на пропорциональной основе.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34,6% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.