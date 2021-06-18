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Правительство поддержало предложение об обновлении госфонда зерна

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство поддержало предложение Минсельхоза о создании на базе интервенционного фонда зерна фонда продовольственной пшеницы и ржи для обеспечения производителей муки. Предложение о закупках в интервенционный фонд сахара пока в проработке, сообщается в письме ведомства, с которым ознакомился "Интерфакс".

Оно направлено в адрес РСПП в ответ на обращение союза в правительство по поводу необходимости выработки экономических мер для сдерживания роста цен на продовольствие.

Ранее интервенционный фонд зерна формировался не только за счет продовольственной пшеницы и ржи, но и за счет кукурузы и ячменя, а также фуражной пшеницы.

Согласно письму, Минсельхоз предложил доработать существующий механизм государственных интервенций для поддержки производителей муки и сахара "в условиях нестабильной экономической ситуации". "Предложение о возобновлении механизма интервенций в отношении зерна поддержано правительством РФ, в отношении сахара – находится в проработке", - говорится в письме.

В документе указано, что предлагается сформировать неснижаемый запас пшеницы и ржи интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, что соответствует потребности производителей муки и зерна на 2-3 месяца.

"Закупку зерна предлагается осуществлять на биржевых торгах по рыночной цене, а его реализацию - при возникновении резкого роста цен на зерно по сравнению с уровнем за аналогичный период предыдущего года - по цене не ниже закупочной", - уточняется в письме.

Интервенционный фонд по сахару предлагается создать в объеме до 500 тыс. тонн, что соответствует среднемесячному уровню потребления сахара в РФ, закупки начинать в сентябре-октябре, когда начинается его производство, а реализацию - в период резкого роста цен.

Минсельхоз РФ

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