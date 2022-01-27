Минсельхоз РФ с 1 февраля прекратит реализацию зерна из интервенционного фонда

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ с 1 февраля намерен прекратить реализацию зерна из интервенционного фонда, сообщает оператор торгов - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

"В соответствии с решением Минсельхоза России и письмом агента (АО "Объединенная зерновая компания") 1 февраля 2022 года завершается реализация зерна федерального интервенционного фонда на биржевых торгах в рамках исполнения распоряжения правительства РФ № 817-р от 31 марта 2020 года, участникам торгов по реализации зерна из интервенционного фонда в 2020-2021 годах допуск к торгам прекращен", - говорится в сообщении биржи.

Торги зерном госфонда в соответствии с распоряжением правительства от 31 марта 2020 года начались 7 августа 2020 года и были приостановлены 27 ноября этого же года, за этот период было продано 176 933 тонны зерна почти на 2,1 млрд рублей. Торги возобновились 20 января 2021 года, затем снова несколько раз прерывались из-за отсутствия спроса.

По данным Минсельхоза на 21 января 2022 года .в фонде осталось 60,5 тыс. тонн зерна на 620,2 млн рублей.

Как сообщал ранее Минсельхоз, он доработал механизм закупочных и товарных интервенций на рынке зерна "в целях оказания поддержки производителям муки в условиях нестабильной экономической ситуации". Ведомство предложило сформировать неснижаемый запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн, что соответствует 2-3-месячной потребности в зерне у производителей муки. Речь идет о продовольственном зерне - пшенице и ржи. Ранее фонд формировался не только за счет продовольственной пшеницы и ржи, но и за счет кукурузы и ячменя, а также фуражной пшеницы.

Кроме того, предложено создание аналогичного инструмента по сахару. Объем сахарного фонда, как и сообщалось, может составить до 250 тыс. тонн.

Предполагалось, что закупки зерна и сахара в новый интервенционный фонд начнутся в 2022 году.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает "лишнее" зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.