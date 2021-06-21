Группа ЛСР уходит с Лондонской фондовой биржи

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" уходит с Лондонской фондовой биржи из-за низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными.

Как говорится в сообщении компании, 20 июня совет директоров ЛСР рассмотрел стратегию работы на рынке капитала и решил, что листинг на LSE больше не входит в число приоритетов. Основная ликвидность сосредоточена на Московской бирже, где среднедневной оборот торгов акциями ЛСР составляет $1,8 млн, тогда как оборот торгов GDR в Лондоне равен $0,3 млн.

Компания объявила оферту владельцам GDR по цене $2,11 за бумагу - это соответствует премии в 3,4% к цене закрытия торгов 18 июня и 2,6% к средневзвешенной цене торгов за последний месяц. Выкупать расписки будет "дочка" группы - АО "Стройкорпорация". Заявки принимаются до 20 июля, последний день торгов на LSE - 30 июля.

Помимо экономии издержек, делистинг с LSE позволит консолидировать free float на Мосбирже увеличив тем самым ликвидность, рассчитывает девелопер.

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