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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

"Группа ЛСР" в 2021 году увеличила чистую прибыль по МСФО до 16,3 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Группа ЛСР" в 2021 году увеличило чистую прибыль по МСФО на 35,3% по сравнению с показателем предыдущего года, до 16,272 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Выручка выросла на 10,6%, до 130,515 млрд рублей.

Операционная прибыль компании в прошлом году увеличилась на 39,3% - до 31,675 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA возрос на 30,8% и составил 35,801 млрд рублей.

Согласно пресс-релизу компании, чистый долг увеличился за год в 4,1 раза, достигнув 68,798 млрд рублей.

Группа ЛСР основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе. Основной совладелец группы - бывший сенатор Андрей Молчанов.

Группа ЛСР
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