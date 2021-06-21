Сбербанк распространил механизм эскроу на частные дома

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк впервые профинансирует индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использованием счетов эскроу. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе банка.

"Сбер и строительная компания "ИНПК Инвестмент" заключили пилотную сделку по кредитованию строительства коттеджного посёлка в Ростовской области с использованием счетов эскроу", - говорится в сообщении.

Банк предоставит застройщику кредит на сумму 289 млн рублей сроком на два года. На кредитные средства будет построен 51 коттедж общей площадью 6,7 тыс. кв. метров. После межевания участков под застройку будет проведена аккредитация застройщика, это позволит предоставлять ипотеку от Сбербанка на стадии строительства. Старт продаж в посёлке запланирован на июль 2021 года.

Базовые условия по ипотеке будут аналогичны условиям для покупателей нового жилья в многоквартирных домах – ставка по ипотеке для покупателей составит от 8,3%. В Сбере отметили, что при использовании комплексного предложения для застройщиков и покупателей коттеджей скидка может составить до 1,4 процентного пункта, а при дополнительном применении льготной ипотечной программы на ИЖС от ДОМ.РФ максимальная скидка составит до 3,7 процентного пункта.

"По дорожной карте правительства РФ упрощение строительства ИЖС, в том числе применение механизма эскроу в таких сделках, планируется к концу 2021 года. Но мы решили не ждать законодательных изменений, и уже сейчас Сбер пилотирует проектное финансирование ИЖС с использованием эскроу. Особенностью структуры сделки с "ИНПК Инвестмент" является то, что продажи коттеджей планируется осуществлять не по договорам долевого участия, а по договорам купли-продажи будущей вещи, при этом все преимущества механизма эскроу будут применены", - пояснил вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

Он добавил, что в дальнейшем Сбербанк продолжит реализовывать пилотные проекты, это позволит внедрить массовые продукты для застройщиков и покупателей.

Ранее в Минстрое сообщали, что законопроект по развитию индивидуального жилищного строительства в РФ, которым предлагается распространить все льготные программы на строительство частных домов, планируется принять до конца года.

В середине апреля 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство распространит льготную ипотеку для семей с детьми на индивидуальное жилищное строительство. По оценкам властей, благодаря этой мере смогут улучшить жилищные условия более 20 тыс. семей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки. При этом определены критерии проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.