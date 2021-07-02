ВТБ обеспечил покупку жилья через эскроу-счета для 15 тыс. дольщиков

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уже почти 15 тыс. счетов-эскроу раскрыты с момента введения проектного финансирования на первичном рынке жилья, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"С момента введения инструмента эскроу-счетов в сфере строительства ВТБ открыл около 90 тыс. эскроу-счетов, из которых более 14,8 тыс. уже раскрыты. Сейчас на открытых счетах дольщиков аккумулировано около 455 млрд руб.", - говорится в сообщении банка.

В нем отмечается, что только в этом году открыто 33,5 тыс. счетов против 47,3 тыс. за весь 2020 год.

"Такие темпы показывают, что в ближайшие два года к логике эскроу отрасль многоквартирного строительства перейдет полностью. Основная доля проектов крупнейших девелоперов уже реализуется с использованием механизма эскроу", - говорит руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей - старший вице-президент ВТБ Дмитрий Снесарь.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.

"Логичным путем дальнейшего развития эскроу мы видим их применение в схеме с ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - ИФ). Со своей стороны, ВТБ готов обеспечивать такой сервис физлицам, это поможет гражданам с минимальными рисками приобрести или построить собственный дом", - комментирует начальник управления "Ипотечное кредитование" - вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

К настоящему времени ВТБ одобрил застройщикам 267 проектов по кредитованию долевого строительства с использованием эскроу-счетов более чем на 525 млрд рублей. Площадь финансируемых объектов - почти 10,4 млн кв.м, из которых жилая - около 7 млн.