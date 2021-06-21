Банки РФ в мае сократили средства физлиц на 1,5%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские банки в мае 2021 года нарастили средства юрлиц на 2,4% - до 33,920 трлн рублей, сократили средства физлиц на 1,5% - до 32,388 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Средства юрлиц в мае выросли на 785 млрд рублей, как в рублях (+591 млрд рублей), так и в валюте (+$2,6 млрд, или 194 млрд рублей в рублевом эквиваленте), в основном по счетам ряда крупных компаний нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, отмечает ЦБ. Ранее сообщалось, что в апреле средства юрлиц почти не изменились - сократились на 0,1% (или на 21 млрд рублей).

Средства физлиц в мае сократились на 479 млрд рублей после значительного притока в апреле (+942 млрд рублей, или 2,9%) когда была авансирована часть социальных выплат за май в связи с объявленными дополнительными нерабочими днями. В мае основной отток средств произошел с текущих счетов (-287 млрд рублей), хотя срочные вклады также сократились (-192 млрд рублей). Продолжался активный рост средств населения на счетах эскроу (+180 млрд рублей, или 10,1%), хотя и немного медленнее, чем в апреле (+13,2%), что также согласуется с динамикой ипотеки, отмечает ЦБ.

Государственные средства в мае выросли на 0,8 трлн рублей (+10,7%) в основном за счет средств Федерального казначейства (+658 млрд рублей). "Рост был обусловлен как поступлением налоговых платежей, так и, вероятно, выплатой дивидендов крупнейшим банком по акциям в государственной собственности", - отмечает ЦБ.

Всего с начала года объем госсредств вырос более чем в два раза - до 8,6 трлн рублей, в том числе, благодаря переходу Федерального казначейства на единый казначейский счет. ЦБ подчеркивает, что риски ликвидности в связи с этим ограничены. Во-первых, около трети госсредств на счетах банков обеспечено ценными бумагами в рамках операций репо, что позволит привлечь рефинансирование на рынке под залог этих ценных бумаг. Во-вторых, при увеличении расходов бюджета средства возвращаются в банковский сектор на счета организаций и физических лиц. "Единственный риск - то, что средства могут вернуться в другие банки, но в таком случае при отсутствии дополнительных шоков ликвидность будет перераспределена через МБК", - считает регулятор.

Общий объем рублевых ликвидных активов банковского сектора (денежные средства, требования к ЦБ и незаложенное рыночное обеспечение) в мае вырос на 0,5 трлн рублей - до 16,3 трлн рублей. Объем ликвидных активов кредитных организаций в иностранной валюте вырос на $2 млрд - до $50,6 млрд (в основном по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах). Общего объема валютной ликвидности достаточно для покрытия около 34% валютных средств корпоративных клиентов, или 15% всех валютных обязательств, что является комфортным уровнем, отмечает регулятор.