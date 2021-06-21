Банки РФ в мае нарастили необеспеченные розничные кредиты, ипотека замедлилась до 2%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ в мае продолжили наращивать необеспеченное розничное кредитование - до 2,2% с 1,6% в апреле, ипотека, наоборот, замедлилась до приблизительно 2% с 2,8%, что может быть связано с праздниками и нерабочими днями, говорится в обзоре ЦБ РФ.

В мае корпоративный портфель рос достаточно активно (+518 млрд рублей или +1,1%), хотя это и ниже результата апреля (+2,5%), когда был профинансирован ряд крупных сделок. В мае рост портфеля был в основном связан с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (транспорт, розничная торговля, нефть и газ), а также финансированием застройщиков жилья (прирост свыше 100 млрд рублей).

Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% сопоставимо снизился по сравнению с апрелем (100 млрд руб. против 132 млрд рублей), но ее доля в общем объеме выдач сохраняется на уровне около 25%. Всего на 1 июня 2021 года в рамках "Программы 6,5" выдано кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей.

"С учетом озвученных планов по продлению льготной "Программы 6,5" с "усеченным" лимитом и более высокой ставкой (7%) можно ожидать некоторого всплеска спроса на эту программу в июне 2021 года в крупных агломерациях. В дальнейшем возможно некоторое замедление, но по итогам года можно ожидать прирост ипотечного кредитования на уровне около 20%", - говорится в материалах ЦБ.

В мае темп роста необеспеченного потребительского кредитования еще вырос - до 2,2% (по предварительным данным) с 1,6% в апреле. Для снижения рисков Банк России ранее принял решение ввести в действие с 1 июля 2021 года сдерживающие макропруденциальные меры, предусматривающие применение надбавок к коэффициентам риска на уровне, действовавшем до пандемии.

В корпоративном портфеле просроченная задолженность выросла на 22 млрд рублей (+0,7%) - рост был по отдельным заемщикам и не носит системного характера. В рознице рост был не таким существенным и составил 13 млрд рублей (+1,3%), что ниже среднемесячного прироста за 2020 год (+1,6%).

В условиях постепенного восстановления экономики, в том числе роста платежей в отраслях, ориентированных на потребительский спрос, темп реструктуризации кредитов субъектам МСП продолжает снижаться - в мае было реструктурировано кредитов на сумму 8 млрд рублей (в апреле - на 11 млрд рублей), тогда как реструктуризации кредитов населению остаются на уровне 13 млрд рублей. Данные по реструктуризации кредитов крупным компаниям за май будут доступны после публикации этого материала, но в апреле было реструктурировано кредитов крупным компаниям на 94 млрд рублей, что на 12% меньше, чем в марте.