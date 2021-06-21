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Долги по зарплате в РФ в мае выросли после трех месяцев снижения

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2021 года составила 1 млрд 585,5 млн рублей, увеличившись за май на 2,2% после снижения на 10,3% в апреле, на 4,1% в марте, на 3,6% в феврале и роста на 15% в январе, сообщил в понедельник Росстат.

Задолженность считается по данным, представленным организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня 2021 г. на долги, образовавшиеся в 2021 г., приходится 504,5 млн рублей (31,8%), в 2020 г. - 332,6 млн рублей (21,0%), в 2019 г. и ранее - 748,4 млн рублей (47,2%).

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Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июня составила 1 млрд 576,3 млн рублей, по сравнению с 1 мая она увеличилась на 2,1%.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила на 1 июня 9,2 млн рублей (рост на 7,8%). В том числе размер долга федерального бюджета на 1 июня составил 8,7 млн рублей (рост за месяц на 5,3%), долг бюджетов субъектов равнялся 0,5 млн рублей (снижение 3%), долг местных бюджетов отсутствовал.

Задолженность по заработной плате на 1 июня 2021 года имели 24,6 тыс. работников обследуемых организаций (численность увеличилась за месяц на 9,9%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 41%; строительство - 26,4%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 8,4%; добыча полезных ископаемых - 7,2%; транспорт - 6,0%; организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 3,4%, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 3,3%.

Росстат

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