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Долги по зарплате в Кузбассе за месяц выросли более чем на 20%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Предприятия Кемеровской области за июль накопили перед работниками более 87 млн рублей долгов по заработной плате, следует из данных, опубликованных в среду территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат).

"Просроченная задолженность по заработной плате по организациям учитываемых видов деятельности, кроме субъектов малого предпринимательства, на 1 июля составила 87,6 млн. рублей и увеличилась за прошедший месяц на 21,1%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областной прокуратуры "Интерфаксу" сообщили, что на начало текущего года долги предприятий по зарплате перед работниками составляли 388 млн рублей. На текущий момент у организаций, не отчитывающихся перед Кемеровстатом, также имеются долги по зарплате более чем на 50 млн рублей.

"Задолженность работодателей, не являющихся респондентами органов государственной статистики - 52 млн рублей. Совокупная задолженность по региону - 139 млн рублей. В сфере оплаты труда сохраняется тенденция к снижению задолженности. Вместе с тем у организаций-банкротов сохраняется высокий уровень задолженности", - сказал сотрудник пресс-службы.

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Основными должниками являются "Алексиевская" - 21,4 млн рублей, ООО "Томь-Усинский завод железобетонных конструкций" - 14 млн рублей. ООО "Объединенные машиностроительные технологии", которое на 1 июля имела задолженность по зарплате в 18 млн, накануне выплатило работникам 12 млн рублей. Собеседник агентства уточнил, что за последние шесть месяцев прокуратура внесла 128 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 61 лицо. В суды было направлено 547 заявлений на сумму 27,9 млн рублей, из них удовлетворено или прекращено в связи с добровольной выплатой долгов 438 заявлений на сумму 19,6 млн рублей.

Как сообщалось, в апреле правительство РФ выделило более 200 млн рублей на погашение задолженности по зарплате работникам шахты "Алексиевская", которая с конца 2017 года находится в процедуре конкурсного производства, а с конца марта 2020 года перешла на режим жизнеобеспечения, угледобыча была прекращена из-за проблем со сбытом. "Алексиевская" добывала уголь энергетических марок, цены и спрос на который серьезно упали в последнее время. В начале марта 2021 года следственные органы предъявили обвинение конкурсному управляющему АО "Шахта "Алексиевская", которому инкриминируется ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат). Следствие предполагает, что с марта по июнь прошлого года обвиняемый тратил деньги предприятия на различные сферы деятельности шахты, но не на выплату долгов работникам. В результате 811 сотрудников частично не получали заработную плату больше трех месяцев.

Кемеровская область

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