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Банки РФ за 5 месяцев получили почти 1 трлн руб. прибыли и за год могут заработать 2 трлн

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские банки в мае 2021 года получили 216 млрд рублей чистой прибыли, что на 7% выше результата апреля (202 млрд рублей), говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

По итогам пяти месяцев чистая прибыль практически достигла 1 трлн рублей.

На этом фоне ЦБ повысил прогноз по прибыли банков на 2021 год. "Вероятно, что при отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз в 1,5-1,7 трлн рублей и будет около 2 трлн рублей", - отмечается в обзоре.

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Ранее сообщалось, что российские банки в мае 2020 года получили всего 0,5 млрд рублей прибыли, за 5 месяцев прошлого года - 561 млрд рублей.

Российские банки в 2020 году заработали 1,6 трлн рублей прибыли, что на 6% меньше результата за 2019 год.

Последний раз ЦБ повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2021 год в апреле текущего года - с 1,2-1,5 трлн рублей до 1,5-1,7 трлн рублей на фоне лучшей ситуации с дорезервированием реструктурированных кредитов, чем ожидалось ранее.

Количество прибыльных банков в мае 2021 года выросло до 234 с 221. При этом доля прибыльных банков в активах сектора по итогам пяти месяцев 2021 года осталась на уровне 97%.

Несмотря на заработанную прибыль, балансовый капитал сектора в мае снизился на 194 млрд рублей - до 10,9 трлн рублей, в основном из-за выплаты дивидендов (около 420 млрд рублей Сбербанком).

"Данные по регулятивному капиталу в мае будут доступны после публикации настоящего материала, но, вероятно, произойдет небольшое снижение из-за отмеченных дивидендов", - полагает ЦБ.

Запас капитала банков в мае текущего года практически не изменился и находится на высоком уровне - 6,0 трлн рублей (около 10% объема кредитного портфеля), отмечает регулятор. При этом он подчеркивает, что этот запас распределен среди банков неравномерно.

ЦБ РФ

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