Трейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему миру

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Возможное введение Евросоюзом секторальных санкций в отношении белорусских калийных удобрений приведет к дефициту хлоркалия на глобальном рынке и росту мировых цен на продовольствие, заявили "Интерфаксу" в "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия").

"На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведет к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие - вырастут цены на продовольствие во всем мире", - сообщили в пресс-службе БКК, комментируя обсуждаемый в ЕС запрет на поставки белорусских удобрений в страны ЕС, а также запрет на их экспорт через территорию государств-членов ЕС.

В БКК уверены, что "искусственное создание резкого дефицита калия на рынке подорвет основы международной продовольственной безопасности, гарантированно затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства и нанесет серьезный ущерб миллиардам обычных людей по всему миру".

В пресс-службе также напомнили, что по прогнозу IFA (Международная ассоциация производителей минеральных удобрений) дефицит калия на глобальном рынке сохранится вплоть до 2050 года. "В этом году все производители работают на полных мощностях, и все равно не могут обеспечить существующий в мире спрос на калий. Мы видим, как это отражается на ценах, которые в отдельных регионах уже увеличились практически вдвое менее чем за 6 месяцев", - отметили в пресс-службе.

В БКК также констатировали, что "абсолютное большинство стран не имеют собственных запасов калия, и ограничение его поставок приведет к снижению или даже прекращению внесения его в почву в наиболее чувствительных регионах мира".

Со ссылкой на доклад IFA в компании подчеркнули взаимосвязь регулярных поставок удобрений и глобальной продовольственной безопасности. "По данным FAO, проблемы с доступом к еде уже сейчас испытывают 25,9% населения мира - почти 2 млрд человек. И эта цифра растет - каждый год количество голодающих на Земле увеличивается на 10 млн человек", - процитировали в пресс-службе данные доклада.

Запрет на транзит и импорт удобрений уже на столе

Как сообщалось, по данным агентства BNS, ЕС в рамках санкций намерен запретить транзит и импорт удобрений из Белоруссии. В Евросоюзе продолжается обсуждение возможных санкций, оно должно закончиться в четверг, сказали BNS два источника.

По их сведениям, готовящийся пакет санкций в понедельник утвердили в Брюсселе министры иностранных дел стран ЕС. Пакет охватывает семь секторов экономики, в числе которых есть и торговля белорусскими удобрениями.

"Если это будет утверждено, транзит удобрений через ЕС и импорт в страны ЕС остановится", - сказал BNS один из источников.

В Белоруссии работает один из крупнейших в мире производителей удобрений - "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде переваливает терминал Biriu kroviniu terminalas. Объем перевалки белорусского хлоркалия составляет 10-11 млн тонн в год.

Минск ранее обсуждал возможность переориентации перевалки своих нефтепродуктов и калийных удобрений на российские порты. Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Вместе с тем, вопрос об организации перевалки белорусских удобрений через порты РФ требует более детальной проработки, стороны пока хотят опробовать маршруты на примере нефтепродуктов, сообщал после подписания министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

По данным Белстата, экспорт калийных удобрений из Белоруссии в январе-апреле 2021 года в стоимостном выражении составил $834,1 млн, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными рынками для белорусского хлоркалия являются Бразилия, Китай, США, Индия.

Экспорт калийных удобрений из Белоруссии в 2020 году в стоимостном выражении был равен $2,41 млрд, сократившись на 13% к уровню 2019 года. В натуральном выражении экспорт вырос на 14,7% до 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).

ЕС собирается ввести секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.