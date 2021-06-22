Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 178 786 160+298 791

Литовский бизнесмен допустил объединение "Беларуськалия" с "Уралкалием" на фоне санкций ЕС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Беларуськалий" может начать перевалку калийных удобрений через порты Усть-Луги и Санкт-Петербурга в случае введения секторальных санкций ЕС в отношении белорусского хлоркалия. Не исключено, что в будущем "Беларуськалий" и "Уралкалий" могут объединиться в одно предприятие, считает предприниматель Игорь Удовицкий. Он является основным владельцем терминала Biriu kroviniu terminalas в Клайпеде (BKT, специализируется на перевалке белорусских удобрений, миноритарной долей в терминале владеет "Беларуськалий").

"Так или иначе, договорившись с российскими партнерами, "Беларуськалий" начнет экспорт через терминалы Усть-Луги и Санкт-Петербурга. Логистически это сложнее, чем экспортировать продукт через Клайпеду, но вполне возможно. Тем более, если учесть, что за последний месяц спотовые цены на калийные удобрения выросли на $150-200 и продолжают расти – пожертвовать $20-30, заплатив за доставку в российские порты – небольшая потеря, собственно – вообще никакой потери нет", - написал Удовицкий в фейсбуке, комментируя ситуацию с возможным введением санкций ЕС в отношении поставок калийных удобрений из Белоруссии.

ЭкономикаТрейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему мируЧитать подробнее

По его мнению, санкции ЕС могут заставить "Беларуськалий" вернуться к диалогу с "Уралкалием" по совместным поставкам удобрений. Эксперт не исключает даже объединение двух компаний.

"Почти наверняка "Беларуськалию" придется пойти на многие компромиссы со своим российским партнером-конкурентом "Уралкалием"... Возможно, через какое-то время мы узнаем, что эти два предприятия объединились в одно – весьма вероятное будущее, тогда новый мега-производитель будет контролировать около 40% мирового рынка, то есть станет почти мировым монополистом", - полагает Удовицкий.

Пессимистичным сценарием развития событий в случае запрета на транзит белорусского хлоркалия через Литву Удовицкий считает полное прекращение экспорта белорусских калийных удобрений. "Экспорт белорусских калийных удобрений прекращается не только через Литву, он прекращается полностью, по любому направлению... Это пессимистический сценарий, думаю, до такого не дойдет", - написал он.

"При любом сценарии очевидным проигравшим остается не "Беларуськалий", не российские порты или "Уралкалий". Проигрывает во всех случаях только Литва", - резюмировал Удовицкий, отметив также, что санкции против компании, обеспечивающей 21% мирового потребления калийных удобрений, приведут и к росту цен на продовольствие.

По данным агентства BNS, ЕС в рамках санкций намерен запретить транзит и импорт удобрений из Белоруссии. В настоящее время в Евросоюзе продолжается обсуждение возможных санкций, оно должно закончиться в четверг, сказали BNS два источника.

В Белоруссии работает один из крупнейших в мире производителей удобрений – "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде переваливает терминал BKT. Объем перевалки белорусского хлоркалия составляет 10-11 млн тонн в год.

В 2005-2013 годах "Беларуськалий" и "Уралкалий" экспортировали калийные удобрения через единого трейдера – Белорусскую калийную компанию (БКК). Однако в середине 2013 года "Уралкалий" разорвал альянс с "Беларуськалием" и отказался от совместного экспорта продукции в рамках БКК, на которую приходилось более 40% мирового рынка. Выходу "Уралкалия" из БКК сопутствовали арест тогдашнего генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера в минском аэропорту и возбуждение уголовных дел в отношении российских топ-менеджеров БКК. С осени 2013 года БКК экспортирует только продукцию "Беларуськалия".

Минск ранее обсуждал возможность переориентации перевалки своих нефтепродуктов и калийных удобрений на российские порты. Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Вместе с тем, вопрос об организации перевалки белорусских удобрений через порты РФ требует более детальной проработки, стороны пока хотят опробовать маршруты на примере нефтепродуктов, сообщал после подписания министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

Беларуськалий Уралкалий ЕС Белоруссия

Новости по теме

Новости

Трейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему миру

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Германия начала антимонопольное расследование против Apple

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

Фондовый рынок США закрылся снижением

Фондовый рынок США закрылся снижением

Европейские фондовые индексы обновили минимумы

Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363/тыс. куб. м

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');