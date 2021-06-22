Литовский бизнесмен допустил объединение "Беларуськалия" с "Уралкалием" на фоне санкций ЕС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - "Беларуськалий" может начать перевалку калийных удобрений через порты Усть-Луги и Санкт-Петербурга в случае введения секторальных санкций ЕС в отношении белорусского хлоркалия. Не исключено, что в будущем "Беларуськалий" и "Уралкалий" могут объединиться в одно предприятие, считает предприниматель Игорь Удовицкий. Он является основным владельцем терминала Biriu kroviniu terminalas в Клайпеде (BKT, специализируется на перевалке белорусских удобрений, миноритарной долей в терминале владеет "Беларуськалий").

"Так или иначе, договорившись с российскими партнерами, "Беларуськалий" начнет экспорт через терминалы Усть-Луги и Санкт-Петербурга. Логистически это сложнее, чем экспортировать продукт через Клайпеду, но вполне возможно. Тем более, если учесть, что за последний месяц спотовые цены на калийные удобрения выросли на $150-200 и продолжают расти – пожертвовать $20-30, заплатив за доставку в российские порты – небольшая потеря, собственно – вообще никакой потери нет", - написал Удовицкий в фейсбуке, комментируя ситуацию с возможным введением санкций ЕС в отношении поставок калийных удобрений из Белоруссии.

По его мнению, санкции ЕС могут заставить "Беларуськалий" вернуться к диалогу с "Уралкалием" по совместным поставкам удобрений. Эксперт не исключает даже объединение двух компаний.

"Почти наверняка "Беларуськалию" придется пойти на многие компромиссы со своим российским партнером-конкурентом "Уралкалием"... Возможно, через какое-то время мы узнаем, что эти два предприятия объединились в одно – весьма вероятное будущее, тогда новый мега-производитель будет контролировать около 40% мирового рынка, то есть станет почти мировым монополистом", - полагает Удовицкий.

Пессимистичным сценарием развития событий в случае запрета на транзит белорусского хлоркалия через Литву Удовицкий считает полное прекращение экспорта белорусских калийных удобрений. "Экспорт белорусских калийных удобрений прекращается не только через Литву, он прекращается полностью, по любому направлению... Это пессимистический сценарий, думаю, до такого не дойдет", - написал он.

"При любом сценарии очевидным проигравшим остается не "Беларуськалий", не российские порты или "Уралкалий". Проигрывает во всех случаях только Литва", - резюмировал Удовицкий, отметив также, что санкции против компании, обеспечивающей 21% мирового потребления калийных удобрений, приведут и к росту цен на продовольствие.

По данным агентства BNS, ЕС в рамках санкций намерен запретить транзит и импорт удобрений из Белоруссии. В настоящее время в Евросоюзе продолжается обсуждение возможных санкций, оно должно закончиться в четверг, сказали BNS два источника.

В Белоруссии работает один из крупнейших в мире производителей удобрений – "Беларуськалий". Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), пользуясь услугами Литовских железных дорог. Удобрения "Беларуськалия" в Клайпеде переваливает терминал BKT. Объем перевалки белорусского хлоркалия составляет 10-11 млн тонн в год.

В 2005-2013 годах "Беларуськалий" и "Уралкалий" экспортировали калийные удобрения через единого трейдера – Белорусскую калийную компанию (БКК). Однако в середине 2013 года "Уралкалий" разорвал альянс с "Беларуськалием" и отказался от совместного экспорта продукции в рамках БКК, на которую приходилось более 40% мирового рынка. Выходу "Уралкалия" из БКК сопутствовали арест тогдашнего генерального директора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера в минском аэропорту и возбуждение уголовных дел в отношении российских топ-менеджеров БКК. С осени 2013 года БКК экспортирует только продукцию "Беларуськалия".

Минск ранее обсуждал возможность переориентации перевалки своих нефтепродуктов и калийных удобрений на российские порты. Россия и Белоруссия в феврале подписали соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Вместе с тем, вопрос об организации перевалки белорусских удобрений через порты РФ требует более детальной проработки, стороны пока хотят опробовать маршруты на примере нефтепродуктов, сообщал после подписания министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.