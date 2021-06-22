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Россия отгрузила в Алжир первую почти за пять лет партию пшеницы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Компания "Витерра Рус" (бывшая "Гленкор Агрикалчер МЗК") отгрузила 28,5 тыс. тонн пшеницы (протеин 12,5%) Алжиру впервые с 2016 года, сообщил "Интерфаксу" председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Поставка сделана с зернового терминала "Тамань" в рамках исполнения обязательств компании перед OAIC, государственным агентством Алжира, ответственным за закупки зерна на внешних рынках", - сказал он.

По его словам, это стало возможным благодаря проведенной Минсельхозом и Россельхознадзором работе по открытию алжирского рынка для российского зерна, в результате которой были снижены требования к зерну, специфичные именно для российской продукции.

"Несмотря на то, что в уходящем сезоне это единственная поставка на Алжир, мы уверены, что в наступающем сезоне 2021/2022 (начинается 1 июля 2021 года - ИФ) мы существенно повысим объемы экспорта в страну, которая входит в топ-10 мировых покупателей зерна", - добавил он.

Как сообщалось, последний раз российская пшеница в Алжир вывозилась в декабре 2016 года. Всего в 2016/2017 сельхозгоду из РФ в Алжир было поставлено 113 тыс. тонн пшеницы.

Ранее руководитель аналитического центра АО "Русагротранс" Игорь Павенский заявил, что в октябре 2020 года благодаря усилиям Россельхознадзора на тендеры OAIC была допущена пшеница с повреждением клопом-черепашкой в объеме 0,5%, в то время как ранее допускался только показатель в 0,1%.

Павенский напомнил, что в октябре 2020 года благодаря усилиям Россельхознадзора на тендеры OAIC (Алжирское межпрофессиональное бюро по зерновым культурам - госагентство по закупкам зерна) была допущена пшеница с повреждением клопом-черепашкой в объеме 0,5%. Ранее допускалось только 0,1%. Пшеница требуемого Алжиром качества (high-pro) выращивается в основном в Краснодарском крае и в сибирских регионах.

Алжир импортирует около 6 млн тонн пшеницы (5 млн тонн мягкой и 1 млн тонн твердой) в год - в основном из Франции, Германии, Латвии, Литвы и Аргентины. По прогнозу Минсельхоза США, в 2021/2022 сельхозгоду импорт может вырасти до 7 млн тонн и Алжир займет 7 место в мире среди импортеров пшеницы.

Алжир

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