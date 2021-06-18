РФ после 5-летнего перерыва возобновит экспорт пшеницы в Алжир

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия в июне поставит в Алжир около 28 тысяч тонн пшеницы, следует из информации аналитического центра АО "Русагротранс" по подходам судов. Зерно будет отправлено через порт Черного моря.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, это будет первая поставка пшеницы в Алжир после пятилетнего перерыва. "Последний раз российская пшеница в эту страну вывозилась в декабре 2016 года. Всего в 2016/17 сельхозгоду из России в Алжир было отправлено 113 тыс. тонн пшеницы", - уточнил он.

Павенский напомнил, что в октябре 2020 года благодаря усилиям Россельхознадзора на тендеры OAIC (Алжирское межпрофессиональное бюро по зерновым культурам - госагентство по закупкам зерна) была допущена пшеница с повреждением клопом-черепашкой в объеме 0,5%. Ранее допускалось только 0,1%. Пшеница требуемого Алжиром качества (high-pro) выращивается в основном в Краснодарском крае и в сибирских регионах.

Всего Алжир импортирует около 6 млн тонн пшеницы (5 млн тонн мягкой и 1 млн тонн твердой) в год в основном из Франции, Германии, Латвии, Литвы и Аргентины. По прогнозу Минсельхоза США, в 2021/22 сельхозгоду импорт может вырасти до 7 млн тонн и Алжир займет 7 место в мире среди импортеров пшеницы.

По прогнозу аналитического центра, РФ в 2020/21 сельхозгоду экспортирует 39 млн тонн пшеницы (с учетом ЕАЭС). РФ занимает примерно пятую часть в мировой торговле пшеницей и ячменем.