Нефть Brent подорожала до $75,27 за баррель

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут на торгах в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов.

Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти начиная с августа.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в среду составляет $75,27 за баррель, что на $0,46 (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,09 (0,12%) - до $74,81 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,20 за баррель, что на $0,35 (0,48%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,27 - до $72,85 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июня, упали на 7,2 млн баррелей. При этом, по данным API, запасы бензина в стране выросли на 959 тыс. баррелей, дистиллятов - на 992 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 по Москве.