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Нефтяники и власти решили пока не предпринимать кардинальных мер на рынке топлива

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ пока не будет предпринимать кардинальных мер на топливном рынке, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с итогами совещания топ-менеджеров нефтяных компаний у вице-премьера РФ Александра Новака, которое состоялось во вторник утром.

Новак говорил на прошлой неделе, что Минэнерго подготовит предложения по стабилизации ситуации на топливном рынке, в частности по целесообразности заключения топливных соглашений с нефтекомпаниями.

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"Поручение дано министерству энергетики рассмотреть вопрос о необходимости и целесообразности подписания таких (топливных - ИФ) соглашений по аналогии с 2018 годом. В течение короткого времени - одной-двух недель - будет дополнительно изучена ситуация и будут подготовлены соответствующие предложения", - говорил ранее вице-премьер.

Он также отмечал, что будет проработан вопрос о возможном введении запрета на экспорт нефтепродуктов для обеспечения поставок на внутренний рынок. И подчеркивал, что по итогам совещания с экспертами о ситуации на оптовом рынке "принято дополнительное решение об увеличении нормативов продаж на бирже - на 1% по каждому виду топлива (бензин и дизтопливо - ИФ), чтобы обеспечить дополнительный объем на бирже".

Как отметил один из источников во вторник, правительство и нефтяники договорились подождать некоторое время, чтобы оценить действие скорректированного демпфирующего механизма на бензин.

нефть Александр Новак

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