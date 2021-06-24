АСВ выявило 300 офшорных компаний, связанных с банкиром Мотылевым

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Юристы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выявили свыше 300 офшорных компаний, связанных с банкиром Анатолием Мотылевым, в отношении которого в РФ и Великобритании идет процедура личного банкротства, рассказал в интервью "Интерфаксу" глава АСВ Юрий Исаев.

"В Великобритании начата процедура его личного банкротства, там уже сформирован комитет кредиторов, в который входят пятеро россиян. Финансовым управляющим назначена международная компания Grant Thornton. В марте состоялось первое собрание кредиторов, на котором обсуждалась стратегия поиска активов должника. Мы ограничены различными оговорками о конфиденциальности, поэтому подробности я особо раскрывать не могу. Тем не менее, что могу сказать? В рамках предварительной работы юристам удалось выявить более 300 офшорных компаний, которые имеют отношение к Мотылеву. Кроме того, возбуждено уголовное дело в Монако, которое, мы надеемся, тоже позволит раскрыть его активы и вернуть деньги кредиторам", - заявил он.

Мотылев прославился тем, что, доведя до санации банк "Глобэкс" в 2008 году, смог вернуться на финансовый рынок, получив контроль над группой банков и негосударственных пенсионных фондов, которые впоследствии лишились лицензии. Головным банком группы считался "Российский кредит", который по итогам первого полугодия 2015 года занимал 46-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

Сейчас Следственный комитет РФ расследует в отношении бывшего владельца банковской империи два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Одно касается банка "Российский кредит", "дыра" в котором составляет более 126 млрд рублей, а другое - о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей "М банком".

Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года признал Мотылева банкротом и ввел в отношении него процедуру банкротства. В сентябре 2020 года суд обязал финансового управляющего Мотылева найти его имущество и активы за пределами России и предпринять любые юридические действия, которые он считает целесообразными в соответствии с законодательством иностранных государств.

В сентябре 2020 года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса вынес приказы об аресте его активов по всему миру и проведении обысков по всем известным адресам его присутствия. Сейчас Мотылев по решению английского суда признан банкротом на территории Великобритании.