Высокий суд Лондона арестовал активы банкира Анатолия Мотылева

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона заморозил активы банкира Анатолия Мотылева по заявлению его финансового управляющего и на основании решения комитета кредиторов, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Мотылев прославился тем, что, доведя до санации банк "Глобэкс" в 2008 году, он смог вернуться на финансовый рынок, получив контроль над группой банков и негосударственных пенсионных фондов, которые впоследствии лишились лицензии. Головным банком группы считался "Российский кредит", который по итогам первого полугодия 2015 года занимал 46-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

В настоящее время Следственный комитет РФ (СКР) расследует в отношении бывшего владельца банковской империи два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Одно касается банка "Российский кредит", "дыра" в котором составляет более 126 млрд рублей, а другое - о выдаче заведомо невозвратного кредита на 700 млн рублей "М банком".

Арбитражный суд Москвы в феврале 2018 года признал Мотылева банкротом и ввел в отношении него процедуру банкротства. В сентябре этого года суд обязал финансового управляющего Мотылева произвести розыск его имущества и активов за пределами России и предпринять любые юридические действия, которые он считает целесообразными в соответствии с применимым законодательством иностранных государств.

АСВ сообщило, что по решению Высокого суда Лондона были проведены обыски по всем известным адресам присутствия Мотылева в рамках мероприятий по поиску имущества, выведенного в иностранные юрисдикции. Суд также запросил паспорт Мотылева.

Суд Лондона принял аргументы, доказывающие, что Мотылев являлся контролирующим лицом финансовых организаций, среди которых банк "Российский кредит", КБ "КРК", ЗАО "М Банк", "АМБ Банк" (ПАО), Банк "Тульский промышленник" (ПАО), АО "НПФ "Солнечное время", АО НПФ "Солнце. Жизнь. Пенсия", АО НПФ "Сберегательный", АО НПФ "Защита будущего", АО НПФ "Адекта-Пенсия", АО ПНФ "Сберегательный фонд Солнечный берег" и НО НПФ "Уралоборонзаводский".

Ранее коллегией адвокатов "Джи Ар Лигал" (GR Legal), которая осуществляет правовое сопровождение процедуры конкурсного производства в отношении банка "Российский кредит", были проведены первичные розыскные мероприятия и привлечено судебное финансирование для работы по возврату активов Мотылева, выведенных в иностранные юрисдикции.

"АСВ приветствует решение суда и рассчитывает, что оно позволит вернуть средства для последующего расчета с кредиторами банка "Российский кредит" и других перечисленных финансовых организаций, конкурсным управляющим которых является Агентство", - говорится в сообщении.

В интересах дальнейших разбирательств сумма арестованных по решению суда активов и будущие шаги в рамках проводимых работ по возврату имущества в конкурсную массу должника не раскрываются.

Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на защиту интересов кредиторов и расчет по обязательствам ликвидируемых финансовых организаций в максимальном объеме.