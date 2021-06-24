Минэкономразвития предложило временные экспортные пошлины на цветмет
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины на цветные металлы, которые будут действовать с 1 августа до 31 декабря, заявил глава министерства Максим Решетников на заседании правительства.
Базовая ставка пошлины составит 15%, плюс к ним будет специфическая составляющая.
Специфические ставки экспортной пошлины на медь составят $1226 за тонну, никель - $2321, алюминий - $254.
Расчеты ставок произведены исходя из ценовой конъюнктуры за 5 месяцев.
Пошлины распространяется только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза.