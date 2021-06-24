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Минэкономразвития предложило временные экспортные пошлины на цветмет

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины на цветные металлы, которые будут действовать с 1 августа до 31 декабря, заявил глава министерства Максим Решетников на заседании правительства.

Базовая ставка пошлины составит 15%, плюс к ним будет специфическая составляющая.

Специфические ставки экспортной пошлины на медь составят $1226 за тонну, никель - $2321, алюминий - $254.

Расчеты ставок произведены исходя из ценовой конъюнктуры за 5 месяцев.

Пошлины распространяется только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза.

Минэкономразвития

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