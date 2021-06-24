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Рынок акций РФ днем развернулся вниз на новостях об экспортной пошлине

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, не демонстрировавший в начале торгов яркой выраженной динамики, в четверг днем развернулся вниз, ведомый акциями металлургических компаний, упавшими на новостях о введении временной экспортной пошлины; некоторую поддержку долларовому индексу РТС оказывает укрепляющийся рубль.

К 13:30 индекс МосБиржи составил 3820,14 пункта (-0,44%), индекс РТС - 1664,42 пункта (-0,11%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 6,1%.

Подешевели акции "Русала" (-6,1%), "Южуралникеля" (-5,2%), "Магнита" (-5,1%), "Норникеля" (-4,5%), "НЛМК" (-3,9%), "Мечела" (-3,4%, "префы" снижаются на 2%) "Северстали" (-3,1%), "ММК" (-2,4%), "Полюса" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,6%), расписки OZON (-1,5%), бумаги "АЛРОСА" (-1,3%), "Татнефти" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,9%), АФК "Система" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), Polymetal (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%, "префы" снизились в цене на 0,3%).

Подорожали расписки TCS Group Holding (+4,5%), а также акции "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), ВТБ (+1%), "РусГидро" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

Доллар США снизился к 13:30 до 72,3 руб./$1, что на 30,75 копейки ниже закрытия среды.

ЭкономикаМинэкономразвития предложило временные экспортные пошлины на цветметЧитать подробнее

Акции российских металлургических компаний заметно упали на торгах Московской биржи в четверг на новостях о временной (на период с августа по декабрь включительно) экспортной пошлине, при этом бумаги сектора оказались к середине дня в лидерах по оборотам торгов на бирже. Правительство РФ вводит временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии с целью компенсировать допрасходы, понесенные государственными заказчиками на фоне стремительного роста цен. По оценке главы Минэкономразвития Максима Решетникова, предприятия черной металлургии заплатят в бюджет посредством экспортной пошлины порядка 110-115 млрд рублей (первый вице-премьер Андрей Белоусов дал более узкий коридор - 113-114 млрд рублей), цветмета - 50 млрд рублей.

Базовая ставка пошлины на цветные металлы составит 15%, плюс к ним будет специфическая составляющая. Специфические ставки экспортной пошлины на медь составят $1226 за тонну, никель - $2321, алюминий - $254. Расчеты ставок произведены исходя из ценовой конъюнктуры за пять месяцев. Пошлины распространяются только на экспорт за пределы Евразийского экономического союза.

Кроме того, определенное давление на российский фондовый рынок оказало наметившееся в середине дня ухудшение ситуации на мировых нефтяных площадках. Так, цены на нефть, демонстрировавшие утром умеренный рост на данных о снижении запасов энергоносителей в США и Китае, перешли к плавному снижению. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 по московскому времени в четверг составила $75,15 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,05 за баррель, что на 0,04% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд. Запасы нефти за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 6,3 млн баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их увеличения на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно. Запасы нефти в Китае, по данным аналитической компании Kayross, находятся на минимальном уровне с начала текущего года.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в среду, однако Nasdaq Composite установил новый рекорд закрытия, 16-й по счету с начала текущего года. Улучшению настроений инвесторов способствовали заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Выступая в Конгрессе США во вторник, он подтвердил свое мнение, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике. Пауэлл считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом. По его словам, такой сценарий "очень-очень маловероятен" в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали 24 июня слабые и разнонаправленные изменения на фоне вялой динамики на американском рынке акций днем ранее. При этом европейские фондовые индексы после умеренного снижения накануне, в четверг днем подрастают, отыгрывая потери предыдущего дня. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет порядка 0,5%, что говорит о вероятном росте американских акций при открытии бирж 24 июня.

Как отмечает аналитик отдела анализа акций компании "Финам" Наталия Пырьева, "в четверг российский фондовый рынок в первой половине торгов демонстрирует отрицательную динамику. Давление на индексы оказывает увеличение числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране. Американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию разнонаправленно. На данный момент фьючерс на индекс S&P 500 осторожно повышается на 0,5%, в то время как доходность 10-летних US Treasuries повысилась до 1,495% годовых. Внимание инвестиционного сообщества сегодня будет направлено на протокол заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, данные по ВВП США за I квартал, а также на базовые заказы на товары длительного пользования и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Помимо этого, ФРС США опубликует результаты стресс-тестирования ведущих банков, в ЕС пройдет саммит, на котором будут, в частности, обсуждаться отношения с Турцией и Россией".

По словам Пырьевой, "ведущие европейские фондовые индексы в первой половине торговой сессии демонстрируют положительную динамику на фоне оптимистичного настроя относительно будущих перспектив экономического восстановления в регионе. Подтверждением этого служит статистика, вышедшая в Германии - крупнейшей экономике зоны евро. Так, индекс делового климата Ifo в июне вырос с 99,2 пункта месяцем ранее до 101,8 пункта против консенсус-прогноза в 100,6 пункта. Агентством отмечается, что экономика Германии находится на пороге сильного экономического подъема. Бундесбанк, в свою очередь, улучшил прогнозы и ожидает, что ВВП страны достигнет допандемийного уровня уже в следующем квартале, в 2021 году вырастет на 3,7%, а в 2022 году - на 5,2%".

"В четверг на мировых рынках сохраняется сдержанный оптимизм. Хотя ключевые азиатские индексы и не показали значимой динамики, как и цены на металлы, фьючерсы на основные индексы США умеренно подрастают. Сегодня, скорее всего, будет спокойный день, а развитые рынки сохранят склонность к слабому повышению в течение дня. В фокусе внимания инвесторов в четверг вновь статистика по США, из которой можно выделить данные по заказам на товары длительного пользования и недельные данные по рынку труда", - считает руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 составил 52,71 млрд рублей (из них 9,74 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 4,63 млрд рублей на бумаги "НЛМК" и 4,6 млрд рублей на акции "Северстали").

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