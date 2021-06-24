Йеллен допустила угрозу дефолта США при отказе повысить потолок госдолга

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - США могут столкнуться с риском дефолта уже в августе в том случае, если Конгресс не повысит потолок государственного долга, предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

Конгресс в 2019 году заморозил потолок госдолга до 31 июля 2021 года. После этого Минфин США не сможет привлекать дополнительные денежные средства путем продажи гособлигаций, и ему придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы погашать обязательства, пишет газета The Wall Street Journal.

Йеллен сказала на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, что пандемия породила неопределенность в отношении размеров и сроков государственных платежей, затруднив процесс оценки того, когда лимит может быть исчерпан.

"Вероятно, что это может произойти во время того, как Конгресс будет на каникулах в августе", - сказала она, призвав законодателей незамедлительно повысить потолок госдолга.

"Неповышение лимита госдолга будет иметь абсолютно катастрофические последствия для экономики", - предупредила министр финансов США.

"Я считаю, что это спровоцирует финансовый кризис. Это поставит под угрозу рабочие места и накопления американцев в период, когда мы все еще восстанавливаемся от последствий пандемии коронавируса", - добавила она.

Конгресс должен уйти на перерыв в конце июля и возобновит работу только в сентябре. Демократы рассматривали вопрос о том, чтобы включить повышение потолка госдолга в предложенную президентом США Джо Байденом программу помощи экономике в борьбе с последствиями пандемии объемом $1,9 трлн, которая была принята в марте, однако впоследствии отказались от этого.

Способность Минфина США продолжать финансировать правительственные операции также будет зависеть от темпов сбора федеральных налогов и расходов, которые остаются волатильными в период пандемии.

"Это период, сопровождающийся значительной неопределенностью в отношении объемов платежей и сроков поступления платежей", - сказала Йеллен, отметив: "Мы не можем допустить возможность дефолта по государственному долгу".