Рубль вечером продолжил укрепляться к доллару и евро

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти.

Курс доллара США составил 72,34 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,28 руб./EUR1, подешевев на 35 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,3 копейки - до 78,6 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах на фоне возобновившей повышение нефти. Поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в период пиковых налоговых выплат месяца. По оценке аналитиков, в июне объем налоговых перечислений в бюджет будет выше майских показателей. В целом объем налогов оценивается примерно в 2,2 трлн рублей.

Заявления представителей ФРС

Трейдеры продолжают внимательно следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей политики американского ЦБ. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший ранее на этой неделе в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей, дал понять, что центробанк не намерен спешить с подъемом ставок и будет придерживаться стимулирующей политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что его ожидания в отношении подъема базовой ставки американским ЦБ передвинулись на следующий год с 2023 года. Кроме того, он дал понять, что ждет скорого сокращения объемов выкупа активов Федрезервом.

Тем временем, статданные по экономике США указывают на усиление инфляционного давления в стране на фоне быстрого восстановления активности после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 411 тыс. человек.

Экономика США в первом квартале выросла на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Предварительно рост ВВП также оценивался в 6,4%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics.

Риск дефолта в США

США могут столкнуться с риском дефолта уже в августе в том случае, если Конгресс не повысит потолок государственного долга, между тем предупредила министр финансов США Джанет Йеллен. Она сказала на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, что "неповышение лимита госдолга будет иметь абсолютно катастрофические последствия для экономики".

"Я считаю, что это спровоцирует финансовый кризис. Это поставит под угрозу рабочие места и накопления американцев в период, когда мы все еще восстанавливаемся от последствий пандемии коронавируса", - добавила она.

Конгресс в 2019 году заморозил потолок госдолга до 31 июля 2021 года. После этого Минфин США не сможет привлекать дополнительные денежные средства путем продажи гособлигаций, и ему придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы погашать обязательства, пишет The Wall Street Journal.

Цены на нефть

Цены на нефть возобновили повышение в четверг вечером и остаются вблизи максимальных значений примерно за три года. Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 0,28% - до $75,4 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,14% - до $73,18 за баррель.

В среду фьючерсы достигли максимальных значений с октября 2018 года.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд - это самый длительный период падения с января. Резервы нефти за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 6,3 млн баррелей.

В центре внимания рынка - очередная встреча государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля. Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на свои источники, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, после нескольких торговых сессий ослабления рубль в четверг вновь продолжил тенденцию на укрепление и торгуется почти у годовых максимумов. "Национальная валюта в целом позитивно отреагировала на прошедшую встречу между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом, а также чувствует поддержку от высоких нефтяных котировок. С уходом эффекта поддержки рубля со стороны экспортных поступлений на следующей неделе волатильность валютных пар может возрасти и давление на рубль усилится", - отмечает Капитанов.

"Российская валюта получает поддержку со стороны экспортеров накануне проведения основных налоговых платежей (в пятницу предстоит уплата НДПИ, акцизов и НДС). Однако основным фактором укрепления, вероятно, все же выступает относительно нейтральный геополитический фон. Возобновление санкционной риторики, появившееся к концу прошлой недели, пока не получило своего продолжения. Кроме того, участники рынка проигнорировали вчерашний инцидент с британским эсминцем в Черном море. Все вместе позволило рублю за последние дни с лихвой отыграть потери начала недели. В том числе в отсутствие геополитических рисков рубль начинает более ощутимо отыгрывать рост цен на нефть, прибавивших за последний месяц около 10% по марке Brent. Не исключено, что уже в ближайшее время пара "доллар-рубль" вновь протестирует отметку в 72 руб./$1, однако с окончанием налогового периода преимущество рубля на валютном рынке может стать менее заметным", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 июня на 34,11 копейки, до 72,326 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,54 копейки, до 86,3283 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 32,52 копейки по отношению к среде и составил 72,2918 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве уменьшился на 32,45 копейки и составил 72,2894 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 763,55 млн, из которых $622,137 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 141,413 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 46,73 копейки, до 86,2556 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 42,88 копейки и составил 86,3015 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR874,061 млн, из которых EUR465,705 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR408,356 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг остались по преимуществу на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 5,8% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой - 6,38% и 6,55% годовых соответственно.