Х5 выделит цифровое направление в отдельную бизнес-единицу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российская продуктовая розничная компания X5 Group выделяет цифровой бизнес в отдельную бизнес-единицу, сообщается в пресс-релизе ритейлера.

Это решение одобрил наблюдательный совет компании.

"Развитие цифрового бизнеса - один из приоритетов стратегии X5 на 2021-2023 годы. Для достижения этой цели компания рассматривает несколько вариантов, которые включают привлечение инвесторов, установление стратегического партнерства и органическое развитие бизнеса", - говорится в сообщении.

В течение этого года X5 планирует завершить углубленный анализ стратегических вариантов создания цифровой бизнес-компании. Более подробная информация о сроках и шагах, которые компания предпримет для развития нового бизнес-подразделения, будет сообщено позже

X5 - крупнейший в РФ ритейлер по объему продаж. По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 14,1%, до 1,978 трлн рублей. Онлайн-проекты Х5 включают интернет-гипермаркет "Впрок", сервисы экспресс-доставки из магазинов "Пятерочка" и "Перекресток" и логистического оператора "последней мили" 5Post.

Как заявлял в июне в интервью "Интерфаксу" главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман, цифровая выручка компании растет. "Пандемия выступила катализатором, многие покупатели первый раз попробовали этот сервис. Я могу привести некоторые цифры: например, выручка цифровых сервисов (это наш гипермаркет "Перекресток Впрок" и экспресс-доставка) по итогам I квартала достигла половины от выручки за весь прошлый год, то есть 10,5 млрд рублей", - говорил он.

На конец марта под управлением компании находились 17 959 магазинов, в том числе 16 960 магазинов "Пятерочка", 940 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель". Кроме того, сеть имеет 41 распределительный центр и 4 014 собственных грузовых автомобилей.