CEO X5: Мы хотим побороться за одно из ключевых мест на рынке фудтеха

Игорь Шехтерман рассказал, что компания вернулась к двузначному росту выручки

Игорь Шехтерман Фото: Пресс-служба

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские ритейлеры неплохо прошли через "пандемийный" 2020 год, выиграв борьбу за покупателей у небольших сетей и неорганизованной розницы. По мере стабилизации ситуации на потребительском рынке набирает обороты консолидация: в мае "Магнит" объявил о планах купить "Дикси", "Лента" - сеть Billa в РФ. Лидер российской розницы X5 Retail Group не планирует менять стратегию в области M&A на фоне активизации конкурентов. Компания продолжит изучать рынок и приобретать локальных игроков в случае появления предложений.

О планах Х5 по росту бизнеса, в том числе в цифровой среде, и трендах на потребительском рынке рассказал в интервью "Интерфаксу" главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

- Как вы оцениваете поведение потребителей - нормализовалось ли оно? Вернулся ли покупательский трафик в магазинах к росту?

- Потребитель все равно находится в достаточно сложной ситуации и достаточно чувствителен к цене, но при этом трафик постепенно возвращается, и мы видим по II кварталу, что по росту выручки мы выходим на двузначные цифры. Если по итогам I квартала рост выручки был немного ниже 10% за счет высокой базы прошлого года, то во II квартале уже появляются двузначные цифры роста, и мы подтверждаем тот прогноз, который давали: рост выручки по итогам 2021 года будет выше 10%.

- Какую динамику трафика и среднего чека демонстрирует компания с начала II квартала?

- Трафик у нас растет, а средний чек немного падает. В прошлом году был очень низкий трафик и высокий чек - покупатели приходили редко, но покупали большую корзину. Сейчас тренды вернулись на допандемийный уровень: трафик растет - покупатели стали ходить в магазины чаще, но покупать меньше. Соответственно, средний чек падает. Но в целом во II квартале динамика LfL-выручки у нас положительная.

Также мы видим, как продолжает расти цифровая выручка - пандемия выступила катализатором, многие покупатели первый раз попробовали этот сервис. Я могу привести некоторые цифры: например, выручка цифровых сервисов (это наш гипермаркет "Перекресток Впрок" и экспресс-доставка) по итогам I квартала достигла половины от выручки за весь прошлый год, то есть 10,5 млрд рублей. Поэтому мы ожидаем, что рост онлайн-доставки продолжится.

- Как оцениваете "вклад" пандемии в динамику продаж в прошлом году? Какие позитивные факторы будут влиять на показатели в этом году?

- Безусловно, пандемия сыграла определенную роль в показателях прошлого года. Мы все помним ажиотажный спрос в марте, апреле, мае, но при этом мы видим положительную динамику LfL-продаж, которая говорит о том, что CVP (customer value proposition, ценностное предложение для клиентов - ИФ) наших форматов конкурентны и востребованы. Мы считаем, что нам удалось удержать новых покупателей, которые пришли к нам в прошлом году. Магазины "у дома" и, в частности "Пятерочка", стали бенефициарами ситуации с пандемией. Мы ставили задачу удержать покупателей - за счет правильного сервиса, ассортимента, и нам это удалось.

- В случае IPO цифровых бизнесов - как будет структурирована сделка? Как идет процесс выделения этих бизнесов?

- Мы до конца текущего года определимся со структурой развития цифровых бизнесов, сейчас находимся на этапе переговоров с разными партнерами, и к концу года будет принято решение, как будут структурированы цифровые бизнесы за пределами Х5. Мы планируем выделение, чтобы продолжать развивать эти бизнесы.

- Продолжат ли "Пятерочка" и "Перекресток" развивать экспресс-доставку? Или она будет интегрирована в "Около"?

- Конечно, продолжат, потому что экспресс-доставка из магазинов сегодня - важная часть CVP наших форматов. Сегодня у потребителей есть возможность покупать как непосредственно через приложения "Пятерочки" и "Перекрестка", так и через агрегатор "Около". Эти две возможности останутся, это два канала продаж, которые дополняют друг друга. Мы не планируем оставлять что-то одно - останутся обе возможности.

- Довольны ли вы результатами дискаунтеров "Чижик"? Какую динамику продаж, трафика и среднего чека демонстрируют магазины? Как оцениваете потенциал этого формата - сколько магазинов может быть открыто, если примете решение о дальнейшем развитии сети?

- Сегмент hard-дискаунтеров достаточно хорошо развивается на западных рынках, мы видим большой потенциал для развития этого формата в России, и для этого есть несколько предпосылок. Первое - российский покупатель достаточно чувствителен к низким ценам, и он все больше и больше предпочитает рациональные покупки. Все это заложено в модель нашего "жесткого" дискаунтера: предусмотрена большая доля СТМ (собственных торговых марок - ИФ), не менее 60%, которые по своему качеству будут не хуже брендов-аналогов, но цена будет на 15-20% ниже. У клиентов будет возможность удовлетворить потребность в рациональных покупках, потому что магазин небольшой - 250 кв. м, в ассортименте 800 наименований товаров. Соответственно, потребитель сможет достаточно быстро сделать выбор.

У нас есть все возможности для того, чтобы быстро и эффективно разворачивать этот формат, прежде всего это наша закупочная сила и наша логистическая инфраструктура.

На сегодняшний день уже открыто 10 магазинов, мы получаем позитивную обратную связь от покупателей, им нравится, что в магазине небольшой выбор, но качественных товаров, что зал небольшой - можно быстро совершить покупку, и приветливый вежливый персонал. Планируем до конца года увеличить сеть до как минимум 45 магазинов. В декабре будет принято решение, в каком объеме мы будем делать roll out в следующем году. Но потенциал для открытий видим достаточно большой. Продажи с квадратного метра в дискаунтерах выше, чем в других сетях.

- Может ли новая сеть быть сопоставима по размеру (количеству магазинов, выручке) с "Пятерочкой"?

- Мы считаем, что потенциал для открытия "жестких" дискаунтеров в России сопоставим с потенциалом сегмента магазинов "у дома".

- В этом году завершится двухлетняя программа трансформации "Карусели". Принято ли решение, что делать с оставшимися магазинами? Сохраните ли бренд?

- Трансформация сети "Карусель" продолжается, мы трансформируем гипермаркеты в супермаркеты "Перекресток". Мы приняли это решение несколько лет назад, потому что мы считаем, что миссия гипермаркетов умирает, большинство товаров уходит в онлайн, это и дальше будет происходить. Покупателям сегодня не очень удобно ездить в гипермаркеты, тратить на это много времени, потому что, во-первых, появилось очень большое количество магазинов "у дома". Во-вторых, сегодня покупатели все больше и больше предпочитают свежие продукты. Гипермаркеты рассчитаны на закупки на неделю, а в магазине "у дома" можно покупать каждый день. Опять же, появилась возможность делать покупки в онлайне.

Финальное решение о том, как мы будем развивать бренд "Карусель", будет принято в конце следующего года. У нас есть разные опции, как мы можем его развивать.

- Есть ли у Х5 планы экспериментировать с новыми форматами - продовольственными и непродовольственными? Интересен ли компании непродовольственный ритейл?

- Мы регулярно обновляем концепции наших существующих магазинов в тех форматах, где мы являемся лидерами, - это магазины "у дома" "Пятерочка" и супермаркеты "Перекресток". Мы не стоим на месте. Буквально два года назад был запущен новый концепт "Пятерочки", мы уже обновили 19% сети, в новом формате открыто более 3 тыс. магазинов. Также запущен новый концепт супермаркетов "Перекресток", мы трансформировали около 14% сети. Мы запустили новый формат "жестких" дискаунтеров "Чижик". Поэтому мы сейчас фокусируемся на развитии этих трех форматов, мы постоянно дорабатываем, улучшаем наши форматы "Пятерочки" и "Перекрестка", и мы находимся на финальном этапе доработки "Чижика". В другие форматы офлайновые мы не собираемся выходить.

Но это не значит, что мы не развиваем non-food. У нас есть онлайн-гипермаркет "Впрок", который мы трансформируем в FMCG-маркетплейс. Там будет "бесконечная" полка, и кроме того, что там будет много продуктов, мы дополняем ассортимент непродовольственными категориями. На площадке будут широко представлены детские товары, а также товары для дома и кухни, для сада и огорода. То есть фактически мы увеличиваем наше присутствие в сегменте non-food через трансформацию онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок" в FMCG-маркетплейс.

- Какая доля будет приходиться на ассортимент партнеров после полномасштабного запуска маркетплейса?

- Это те категории товаров, которые комплементарны еде. Мы планируем, что до конца года у нас будет несколько десятков партнеров, и на них будет приходиться около 50% ассортимента площадки.

Есть две покупательские миссии: экспресс-доставка и закупки впрок. Экспресс-доставку мы осуществляем через наши торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" - у покупателей есть возможность заказать товар из ближайшего магазина и ему достаточно быстро, в течение 60 минут, выбранный ассортимент доставит курьер. Вторая миссия - когда срочность не нужна, покупатель планирует доставку через два-три часа или на следующий день, тогда он приходит в наш онлайн-гипермаркет. Когда мы проводили исследование и опрашивали наших покупателей, выяснилось, что для них важно купить не только еду, но и более широкий ассортимент в других категориях, который мы и дополняем.

- Каких новых партнеров планируете подключать к агрегатору "Около"? Обсуждается ли сотрудничество с другими ритейлерами? На какую долю рынка рассчитываете, учитывая, что сейчас этот рынок фактически поделен между "Яндекс.Едой" и Delivery Club?

- Мы достаточно активно развиваем агрегатор "Около", чтобы быть с покупателями на одном из этапов клиентского пути, когда он совершает выбор. На сегодняшний момент на "Около" представлены наши торговые сети, и мы уже подключаем сегмент готовой еды - рестораны, чтобы давать покупателям широкий выбор. Подключен McDonald`s, в ближайшее время запускаем Papa John`s и находимся на финальной стадии переговоров с Burger King. Мы ведем переговоры и с непродовольственными сетями, которые мы планируем поставить на "Около", и с торговыми сетями, которые работают в продовольственном сегменте. Но пока, к сожалению, я не могу называть сети. Но мы ведем переговоры и с нашими конкурентами, и они в принципе готовы присоединиться к "Около".

Сегмент фудтеха, действительно, очень конкурентен, есть два лидера. Мы хотим побороться за одно из ключевых мест в этом сегменте.

- О каком месте речь, какой может быть ваша доля?

- Пока сложно сказать, потому что мы находимся на начальном этапе этого пути, но хотим быть в top-3.

- Планируете ли запуск новых цифровых сервисов, каких?

- Наша стратегия - быть на всем клиентском пути с нашим покупателем. Мы находимся в процессе ее реализации. Пандемия заставила потребителя еще больше перейти в интернет: он там общается, учится, делает все больше покупок. Первый этап покупателя - это планирование, когда потребитель думает, что ему купить. Мы на этом этапе сегодня не присутствуем. Мы разрабатываем медийную платформу - это будут различные сайты с рецептами, контент вокруг еды. Мы эту платформу запустим этим летом.

У нас есть агрегатор "Около", который позволяет быть с нашим покупателем на этапе выбора, когда он принимает решение, где и что ему покупать. У нас есть экспресс-доставка из магазинов, помимо нее мы планируем различные сопутствующие сервисы, которые помогут нам быть с нашим клиентом на последнем этапе его пути - это платежный сервис, который мы разрабатываем совместно с Альфа-банком. У нас будет платежный сервис, который будет встроен во все наши мобильные приложения. Мы сейчас находимся на этапе пилотирования подписки, выбираем, какая будет работать механика: либо это будет бесплатная доставка из магазинов, либо какие-то скидки, либо регулярные наборы товаров, которые будут доставляться покупателям. Решение о том, в каком формате мы запустим нашу подписку, будет принято до конца года. Таким образом, наша стратегия - быть на всех этапах клиентского пути вокруг еды, развивая текущие сервисы и дополняя комплементарными сервисами, которые будут востребованы у наших покупателей.

- Рассматриваете ли сделки M&A? Идет ли речь о небольших точечных сделках в регионах или же возможны крупные приобретения?

- Последние годы мы развиваемся органически и каждый год открываем около 2 тыс. магазинов. При этом ДНК Х5 - это M&A-сделки, 15 лет назад компания была образована слиянием крупнейших на тот момент сетей "Пятерочка" и "Перекресток". И несмотря на то, что мы развиваемся органически, 10-15% в нашем развитии каждый год обеспечено за счет приобретения объектов региональных сетей. Мы постоянно мониторим рынок, в том числе мы внимательно смотрели и на те компании, о покупке которых было недавно объявлено ("Дикси" и Billa - ИФ). В 2019 году мы внимательно смотрели на сеть "Дикси", но в итоге, исходя в том числе из целесообразности сделки, приняли решение и приобрели, на наш взгляд, самый интересный актив в портфеле группы "Дикси" - это сеть супермаркетов "Виктория" в Москве, мы купили 20 магазинов. В прошлом году мы купили около 20 магазинов у "Монетки" - супермаркеты "Райт", которые мы трансформируем в "Перекресток".

Когда мы смотрим на сделки, для нас важна не только цена - мы смотрим на целесообразность сделки с точки зрения последствий дальнейшей интеграции, потому что это очень важно. Если резюмировать: мы планируем в основном развиваться органически, но 10-15% нашего роста будет обеспечиваться за счет приобретения локальных сетей, в том числе и в этом году.

- Будете ли менять стратегию в области M&A, учитывая, что ваш ближайший конкурент "Магнит" значительно приблизится к Х5 по размеру выручки, если сделка с "Дикси" состоится?

- На сегодняшний момент мы не планируем менять нашу стратегию с точки зрения M&A-сделок. Мы внимательно смотрим на все возможности во всех регионах.

- Есть ли риски с точки зрения дивидендов в случае сделок M&A? Подтверждаете ли планы по росту выплат в абсолютном выражении?

- Мы не меняем наш план по выплате дивидендов. Как мы говорили раньше, задача на следующие три года - как минимум поддержать дивиденды на уровне 2020 года, а именно 50 млрд рублей в год. Как максимум - 10% в год прироста выручки и дивиденда ежегодно.

- Рассматривает ли компания смену юрисдикции головной структуры, учитывая денонсацию соглашения с Нидерландами? Если да - какие страны рассматриваются? Возможна ли редомициляция в РФ?

- Когда мы рассматриваем нахождение в той или иной юрисдикции, мы исходим не из того, как поменялось законодательство, а из того, какие потребности есть у бизнеса. На сегодняшний момент группа зарегистрирована в Нидерландах, и мы пока не рассматриваем переход в другие юрисдикции.

- Компания упоминала, что обсуждала buyback, но пока отказалась от этих планов. Когда возможно возвращение к этой идее? Рассматривается ли SPO?

- На текущем этапе мы не рассматриваем возможность buyback и SPO.