Четвертование сверхприбылей. Обобщение

У металлургов через пошлины заберут в бюджет РФ свыше 160 млрд руб.

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство в четверг запустило давно обсуждаемый механизм изъятия "сверхдоходов" металлургов, избрав для него формат экспортной пошлины. Это уже второй этап усиления фискальной нагрузки отрасли после индексации НДПИ в 3,5 раза с начала 2021 года.

Отчаявшись дождаться охлаждения мировых цен на металлы, министры во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым решили оградить от потрясений внутреннего потребителя - в данном случае контрагентов металлургов по строительным и инфраструктурным проектам, которые финансируются из бюджета. В этом сегменте металлурги нажились, как подсчитал Белоусов в начале июня, на 100 млрд рублей.

Ценник в итоге прилично возрос: теперь металлурги должны вернуть в бюджет 164 млрд рублей. По оценке Белоусова, это в районе четверти (20-25%) "сверхприбылей" этой отрасли. В дальнейшем правительство планирует создать системный механизм перераспределения доходов отрасли от благоприятной конъюнктуры. Аналитики не исключают также и продления пошлины на постоянной основе - тогда в случае нормализации цен на металлы в будущем году многие компании могут отказаться от дивидендов. По мнению самих компаний, введение пошлины угрожает их позициям на глобальном рынке и совсем не способствует снижению внутренних цен на металлоемкую продукцию.

Слабым утешением для компаний может послужить разве что риторика, сопровождавшая решение. Белоусов призвал не расценивать его как наказание металлургов, отметив их высокую социальную и экологическую нагрузку. По крайней мере, в глазах общественности отрасль уже не "нахлобучивший" государство классовый враг, а социальный партнер - просто стоит этот статус недешево.

Ставки пошлин сделаны

Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии, которые будут действовать с 1 августа до 31 декабря, заявил глава министерства Максим Решетников на заседании правительства в четверг. Базовая ставка пошлины составит 15% от экспортной цены, но не ниже специфического для каждой позиции уровня.

В частности, минимальная экспортная ставка на медь составит $1226, никель - $2321, алюминий - $254, окатыши - $54, плоский г/к прокат и арматуру - $115, х/к прокат - $133, нержавеющую сталь и ферросплавы - $150 за тонну. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В число "нажившихся на государственных стройках" попали и компании-производители цветных металлов, хотя алюминий, никель и медь на 75-95% идут на экспорт и минимально влияют на себестоимость в строительстве.

По оценке Белоусова, бюджет может пополниться на 113-114 млрд рублей от пошлин на черные металлы и на 50 млрд рублей - от пошлин на цветные металлы.

Правительство дало понять, что проблему дороговизны металлургической продукции на внутреннем рынке не получится решить путем заключения прямых договоров с застройщиками по сниженным ценам. Но и эта работа должна продолжаться, несмотря на решение о пошлине. "Принимаемые меры не являются альтернативой и не должны затормозить ту работу, которая развернута сейчас госзаказчиками и металлургическими компаниями по корректировке контрактных цен", - подчеркнул первый вице-премьер.

После истечения срока действия пошлин власти готовят системный механизм изъятий "сверхприбылей". Минфин предлагает донастроить налогообложение металлургической отрасли с учетом роста цен в периоды благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Потери компаний

По оценке "Атона", введение экспортной пошлины в среднем обойдется компаниям металлургического сектора в 6% EBITDA в 2021 году.

Сильнее всех пострадают малорентабельный "Русал" (11% EBITDA) и экспортно-ориентированный НЛМК (8% EBITDA). Относительно защищены от негатива высокомаржинальный "Норникель" (поскольку новые пошлины не касаются платиноидов, занимающих около 45% в выручке), и ориентированный на внутренний рынок ММК.

BCS также отмечает, что "Русалу" придется тяжелее всех, в том числе из-за высокой долговой нагрузки: пошлина будет стоить "Русалу" 12% от чистой прибыли.

Несмотря на то, что почти половина выручки "Норникеля" остается вне пошлин, последствия для компания чувствительны, ведь "Норникель" экспортирует более 90% всего выпускаемого никеля, пишет Citi. "Норникелю" пошлина будет стоить $130 млн чистой прибыли в этом году (1,6% от прогнозного годового значения), подсчитал Citi.

По оценке Бориса Красноженова из Альфа-банка, EBITDA "Норникеля" сократится примерно на 4% вследствие ввода экспортных пошлин. В секторе черной металлургии негативное влияния на EBITDA 2021 года он оценивает приблизительно в 5-9% в зависимости от уровня вертикальной интеграции и объемов экспорта.

Пошлины для компаний-производителей черных металлов "ВТБ Капитал" считает агрессивно высокими. Объявленный минимальный уровень экспортных пошлин для разных видов стальной продукции на 50-65% выше 15% от средних за последние 10 лет цен, отмечают его аналитики.

"Согласно проекту постановления правительства, для стальной полузаготовки, которая дешевле арматуры и горячекатаного проката (на $15 и $50 за тонну соответственно), устанавливается такая же экспортная пошлина, что ставит экспортеров этой продукции НЛМК и Evraz в менее выгодное положение по отношению к компаниям конкурентам - "Северстали" и ММК", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

Долгосрочные последствия

Хотя идея перераспределения "сверхприбылей" металлургов обсуждается уже довольно долго, избранный формат вызвал удивление у ряда аналитиков.

"Даже первый вице-премьер Андрей Белоусов признавал недавно, что экспортные пошлины могут навредить конкуренции наших металлургов на внешних рынках, и что [введение экспортной пошлины] будет крайней мерой", - напомнила Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка.

"Это не первый раз, когда российское правительство пытается увеличить налоговое бремя для металлургических и горнодобывающих компаний. В краткосрочной перспективе введение пошлин должно сдержать цены на внутреннем рынке, но может негативно отразиться на развитии сектора в долгосрочной перспективе", - полагает Юрий Власов из Sova Capital.

Наглядным примером удара по глобальной конкурентоспособности российских компаний может стать ситуация на рынке алюминия. Бенефициаром введения пошлины в России может стать американская Alcoa, считает аналитик Morgan Stanley Карлос Де Альба (его цитирует Bloomberg). "Россия является крупным экспортером металлов, особенно алюминия и стали, и экспортная пошлина, на наш взгляд, может повлиять на цены за пределами России", - пишет он. Таким образом, могут получить новый импульс мировые цены на металлы, последствия роста которых для внутреннего потребителя российское правительство стремится нивелировать.

Будет ли временная пошлина постоянной?

Ключевым вопросом является, будут ли пошлины действительно временными или нет, отмечают аналитики, просчитывая долгосрочный эффект этой инициативы.

Пошлины подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырье на текущих уровнях в 2022 году, считает "Атон". В этом случае влияние этого фактора на EBITDA в годовом исчислении обещает быть огромным - наиболее уязвимый из всех игроков сектора "Русал" может потерять до 27% EBITDA, НЛМК - 18%, Evraz - 16%.

BCS, наоборот, считает, что в случае устойчиво высоких цен на металлы экспортная пошлина не окажется существенным ограничителем прибыльности компаний. На фоне суперцикла экспортная пошлина, вероятно, сохранится, но "высокие прибыли, даже облагаемые более высоким налогом, принесут больше пользы акционерам". "Наш базовый сценарий заключается в том, что цены на сырьевые товары будут снижаться, а экспортная пошлина будет заменена долгосрочными контрактами", - полагает BCS.

По оценке "ВТБ Капитала", продление пошлин на 2022 год на фоне нормализации цен на сталь может привести к быстрому наращиванию долговой нагрузки сталелитейных компаний выше приемлемых уровней и отмене дивидендов. В частности, Evraz, "Северсталь" и НЛМК могут в этом случае отменить дивиденды в 2022 году, считает "ВТБ Капитал".

Если 15%-ая пошлина будет действовать в будущем году, "Норникель" недосчитается $300 млн (4% от прогноза на 2022 год). Долгосрочное влияние после 2021 года оценивается в $2,5 на ADR ($4 млрд на NPV). Каждое 1%-ное повышение Citi оценивает в ущерб для NPV в $270 млн ($0,2 на ADR).

Комментарии компаний

Представители металлургических компаний отметили, что выбранная правительством мера угрожает положению российских металлургов на мировом рынке, и не решит основной задачи - снижения цен для внутреннего потребителя.

"Пошлина носит исключительно фискальный характер и имеет целью прямое изъятие средств из отрасли", - заявили "Интерфаксу" в НЛМК.

"Обсуждаемое решение о введении 15% экспортной пошлины затрагивает всю номенклатуру металлопродукции, включая ту, для которой отсутствует российский рынок потребления (например, стальные полуфабрикаты и чугун). Введение пошлины на такие продукты не приведет ни к увеличению объема поставок на рынок РФ, ни к снижению цен для российских конечных потребителей", - пояснили в меткомпании.

Введение пошлины, в первую очередь, отразится на электрометаллургии, которая работает на дорогом ломе, и потенциально приведет к отрицательной рентабельности. Это создает реальную угрозу сокращения экспорта и производства, например, сортовой заготовки, так как российское потребление такой продукции отсутствует или недостаточно, заявил представитель компании.

"Экспортная пошлина, скорее всего, приведет к пересмотру инвестиционных планов, в первую очередь, низкомаржинальных производителей, а также к снижению уже запланированных доходов российских регионов, - добавили в НЛМК. - Предлагаемый механизм фиксации пошлины не ниже определенного уровня для любой рыночной цены является рискованным на фоне ожидаемой нормализации мировых цен. Например, если цена на экспортный горячекатаный прокат снизится до среднего за последние несколько лет уровня, эффективная ставка пошлины составит 25%, что является запретительным даже для эффективных производителей уровнем".

В компании напоминают также о рисках ответных мер других стран в отношении российского экспорта, что приведет к сокращению присутствия российских металлургов на экспортных рынках и замещению российской продукции металлом других стран-экспортеров, например, Украины или Турции: "Вернуться на эти рынки российским производителям будет сложно, особенно на фоне того, что количество доступных рынков уже существенно сократилось за последние годы на фоне торговых барьеров".

Бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, чьи слова передала пресс-служба компании, выразил надежду, что обсуждаемые правительством меры не подорвут конкурентоспособность отрасли. "Мы с пониманием относимся к озабоченности правительства РФ ростом цен на продукцию чёрной металлургии. Надеемся, что проект постановления, который обсуждался сегодня на заседании правительства, будет содержать сбалансированные меры, которые позволят черной металлургии выйти из кризиса и продолжить развитие. Также хотелось бы надеяться, что эти меры существенно не затруднят доступ нашей продукции на мировые рынки, на которых и так действуют серьёзные ограничения для российских металлургических компаний", - сказал Мордашов.

Для алюминиевой отрасли введение пошлины обернется ограничением экспорта, что ставит под угрозу программы экологической модернизации, заявил "Интерфаксу" источник в индустрии. "В России производственные мощности по алюминию минимум в три раза превышают текущее потребление, при этом около 65% сырья импортируется. И хотя с каждым годом внутренний спрос растет, как и растет число перерабатывающих производств, но ограничение экспорта может привести к сокращению поступлений от него. Соответственно все планы обновления мощностей, экологической модернизации, строительства новых производств, развития объектов социальной инфраструктуры, которые реализуют компании металлургической отрасли, включая алюминиевую, потребуют корректировки", - заявил собеседник "Интерфакса".

"Кроме того, введение нового налога значительно сократит объем налоговых отчислений в региональные бюджеты. В этой связи введение экспортных пошлин может оказать негативный эффект для развития российской промышленности и регионов, где работают металлургические предприятия", - считает он.

В "Русале", "Норникеле", Evraz, "Металлоинвесте", ММК, "Мечеле" от комментариев отказались.