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Белоусов обсудил меры поддержки с потребителями металла, включая частные компании

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов обсудил с представителями машиностроительной отрасли вопросы по разработке механизмов субсидирования роста стоимости металлургической продукции для производителей металлоемкой продукции, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера.

В обсуждении ситуации, вызванной ростом цен на металлопродукцию, приняли участие президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, председатель совета директоров АО "Трансмашхолдинг" Дмитрий Комиссаров, гендиректор АО "ОСК" Алексей Рахманов, гендиректор АО "Петербургский тракторный завод" Сергей Серебряков, заместитель гендиректора ПАО "КАМАЗ" Михаил Матасов, представители Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития.

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"На встрече обсуждались вопросы дополнительных затрат отраслей промышленности, выпускающих металлоемкую промышленную продукцию, оценка объемов финансовых потерь данных отраслей от роста цен на металл, возможные меры поддержки и объемы компенсации", - отметили в секретариате.

"Минпромторгу России совместно с Минфином России по результатам совещания поручено в двухнедельный срок проработать с представителями отраслей и представить в правительство России предложения по механизмам субсидирования производителей металлоемкой продукции, уделив особое внимание государственным и муниципальным контрактам", - сообщили в секретариате первого вице-премьера.

Андрей Белоусов

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