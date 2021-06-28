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Патрушев заявил о нескором преодолении экономического спада в мире

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глобальный экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, будет ощущаться еще долго, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"По нашим оценкам, произошедший в 2020 году глобальный экономический спад удастся преодолеть не скоро. Применяемые методы спасения экономик зачастую решают одни проблемы и тут же создают новые. Углубляется технологический разрыв между развитыми и развивающимися государствами, создавая риск закрепления отстающих стран на обочине мирового развития", - заявил Патрушев в понедельник в ходе в онлайн-консультаций высоких представителей России и стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN), курирующих вопросы безопасности.

По его мнению, международная обстановка в настоящее время характеризуется высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости.

"Отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора в международных отношениях. Проще говоря, возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав", - сказал Патрушев

Он отметил, что темой переговоров высоких представителей, курирующих сферу безопасности, станет обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Рассчитываем, что в дальнейшем тематика наших консультаций будет расширена, в том числе за счет утвержденных концепцией вопросов, включая проблематику стратегической стабильности и механизмы контроля над вооружениями и нераспространения. Убежден также, что полезным будет обсуждение координации взаимодействия профильных структур и спецслужб наших государств", - сказал секретарь СБ РФ.

Хроника 27 января 2020 года – 28 июня 2021 годаЭкономический кризис
Николай Патрушев Совбез РФ Коронавирус

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