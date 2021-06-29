Суд в США отказался рассматривать антимонопольные иски против Facebook

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американский федеральный судья отклонил антимонопольные иски против Facebook Inc, которые в декабре прошлого года подали Федеральная торговая комиссия (FTC) США и группа генеральных прокуроров из 48 штатов.

Претензии к Facebook касались приобретения компанией приложений WhatsApp и Instagram и могли вынудить ее продать эти активы.

Окружной судья США Джеймс Боасберг постановил, что исковое заявление FTC "юридически необоснованно", поскольку в нем не приводится достаточно доказательств в поддержку обвинений о монопольном положении Facebook на рынке соцсетей, говорится в документе, который приводит газета The Wall Street Journal. Однако у комиссии есть 30 дней на то, чтобы внести поправки и подать иск повторно.

Как утверждала комиссия, которая более года вела расследование в отношении компании, руководство Facebook, включая основателя и главу компании Марка Цукерберга, увидело в Instagram "инновационную социальную сеть и угрозу существованию монопольной власти Facebook". В FTC отмечали, что компания сначала пыталась конкурировать с приложением, но в 2012 году решила купить Instagram за $1 млрд. Тем временем WhatsApp к 2012 году, по мнению FTC, стал явным глобальным лидером среди мобильных мессенджеров, и чтобы не конкурировать с ним, Facebook в феврале 2014 года объявила о покупке приложения за $19 млрд.

Иск, поданный отдельно от FTC группой штатов во главе с генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией Джеймс, был отклонен судьей на том основании, что генеральный прокуроры слишком долго ждали, чтобы предъявить свои претензии.

Прокуроры в своем иске привлекли внимание к значению сбора данных для поддержания монополии Facebook. Власти штатов утверждали, что Facebook использует эти данные в своих бизнес-интересах, а у пользователей нет других альтернатив, даже если они предпочли бы другие практики.

Facebook выразила удовлетворение решениями суда, сообщив, что в них "признаются недостатки в жалобах", поданных против компании. "Мы ежедневно ведем добросовестную конкурентную борьбу за время и внимание людей и будем продолжать предоставлять отличные продукты для людей и предприятий, которые пользуются нашими услугами", - говорится в заявлении Facebook.

Акции Facebook по итогам торгов в среду подорожали на 4,2% на фоне этих новостей, при этом капитализация компании впервые в истории превысила отметку в $1 трлн.