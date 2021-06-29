СД "Русснефти" 30 июня изберет нового председателя вместо Гуцериева

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Русснефти" на заседании 30 июня планирует избрать нового председателя вместо Михаила Гуцериева, подпавшего под санкции Евросоюза.

Как говорится в сообщении компании, на заседании также будет избран секретарь совета и члены комитета по аудиту, определен состав комитета по вознаграждениям и номинациям.

Как сообщалось, на прошлой неделе Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В списке оказался и Гуцериев. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска.

Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию на территории ЕС, а сам он теряет право въезжать на территорию сообщества. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства включенным в санкционный список лицам.

Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В их списки Гуцериев не попал.

После введения санкций ЕС бизнесмен решил выйти из состава совета директоров "Русснефти".

Михаил Гуцериев - владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В ее состав входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании - "Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.