Гуцериев решил покинуть совет директоров Русснефти после санкций ЕС

Председатель совета директоров ОАО "Нефтегазовая компания РуссНефть" Михаил Гуцериев Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК "Русснефть" после введения против него санкций со стороны ЕС.

Соответствующее заявление поступило в компанию, информирует "Русснефть".

В понедельник, 21 июня, Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В списке оказался и российских бизнесмен Михаил Гуцериев. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска.

Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию на территории ЕС, а сам он теряет право въезжать на территорию сообщества. К тому же гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства включенным в санкционный список лицам.

Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В их списки Гуцериев не попал.