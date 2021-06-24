Гуцериев решил покинуть совет директоров Русснефти после санкций ЕС
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК "Русснефть" после введения против него санкций со стороны ЕС.
Соответствующее заявление поступило в компанию, информирует "Русснефть".
В понедельник, 21 июня, Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В списке оказался и российских бизнесмен Михаил Гуцериев. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска.
Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию на территории ЕС, а сам он теряет право въезжать на территорию сообщества. К тому же гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства включенным в санкционный список лицам.
Санкции против Белоруссии из-за экстренной посадки самолета Ryanair в Минске также ввели Великобритания, Канада и США. В их списки Гуцериев не попал.
Михаил Гуцериев - владелец и председатель совета директоров группы "Сафмар". В ее состав входят крупные российские нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании - "Русснефть", "Нефтиса", "Фортеинвест", "Сладковско-Заречное", "Афипский НПЗ", "Кузбасская топливная компания", а также угольный холдинг "Русский уголь", компания "Славкалий", реализующая инвестиционный проект в Белоруссии по строительству Нежинского горно-обогатительного комбината, "Моспромстрой", А101 и другие компании.