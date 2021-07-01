Все крупнейшие банки подключились к сервису СБП

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк и подконтрольная ему "ЮMoney" (ранее "Яндекс.Деньги") присоединились к сервису C2B (перевода средств физлиц юрлицам) системы быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении Сбербанка.

"В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка-онлайн", - отмечается в сообщении кредитной организации.

Ранее Совкомбанк сообщил о подключении к сервису СБП по оплате клиентами товаров и услуг в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, все системно значимые банки успели подключиться к этому сервису в обозначенный президентом РФ срок.

Системно значимые банки должны обеспечить клиентам возможность оплаты товаров и услуг через СБП, в том числе с использованием QR-кодов, с 1 октября 2021 года. Однако президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил ускорить процесс подключения и сделать это до 1 июля. Позднее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила, что все крупнейшие банки технологически и организационно готовы это сделать.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность оплаты услуг ЖКХ и другие опции.