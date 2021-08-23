ЦБ намерен внедрить сервис трансграничных переводов в СБП в 2022 г.

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует уже в 2022 году внедрить возможность трансграничных переводов в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора.

Это позволит сделать переводы через СБП в другие страны такими же удобными, быстрыми и доступными, как и внутри России. В свою очередь банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям, следует из пресс-релиза Банка России.

Предполагается, что трансграничные переводы могут быть реализованы как во взаимодействии с аналогичными зарубежными системами, так и через сотрудничество с отдельными иностранными банками.