Инвестпрограмма Россетей в 2021 году составит более 370 млрд руб.

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Инвестпрограмма ПАО "Россети" в 2021 году составит более 370 млрд руб., заявил на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным гендиректор компании Андрей Рюмин.

"На первом месте у нас электроснабжение Восточного полигона. Линия Кольско-карельского транзита - это очень важный проект, который обеспечит надежность, а также возможность выдачи дополнительной мощности с Кольской АЭС", - перечислил проекты топ-менеджер.

Согласно ранее утвержденной Минэнерго инвестрограмме "Россетей", ее объем на 2021 год должен был составить 300 млрд руб.

В числе основных проектов на период действия инвестпрограммы "Россети" ранее выделяли внешнее энергоснабжение БАМа и Транссиба, "Силы Сибири", подключение Амурского ГХК, Ковыктинского и Малмыжского месторождений, Озерного ГОКа.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.